27 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta kataloğu
BİM 27 Ocak aktüel kataloğu içerisinde nelerin olduğu belli oldu. BİM markete bu hafta da çok çeşitli fırsat ürünleri gelecek. Çarşamba günü raflara eklenecek ürünler arasında aspiratör, elektrikli tekli ocak, wok tava, ocak üstü döküm tost makinesi, bilgi çarkı oyunu, 3 boyutlu karton puzzle, oyuncak araba çeşitleri, egzersiz sehpası da bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da çarşamba günü yeni ürünler eklenecek. BİM 27 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde yumurta pişirme makinesi 79,90 TL, egzersiz sehpası 379 TL, katlanır manyetik bisiklet 699 TL, akıllı bileklik 79,90 TL, ışıklı wireless speaker 69,90 TL, donut egzersiz topu 49,90 TL, loop bant seti 12,90 TL, pilates/yoga matı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.