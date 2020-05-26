27 Mayıs yasaklar kalkıyor mu? Tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı dolayısıyla evlerinde kalan vatandaşlar, 27 Mayıs yasaklar kalkıyor mu sorusu ile durumun son halini öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanlığı ve bilim kurulu üyelerinin görüşleri de alınarak uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta bayram dolayısıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirildi. Toplam 4 gün evlerde kalınmasının ardından 27 Mayıs'ta sona erecek olan sokağa çıkma yasağı sonrasında gündemdeki konu, 27 Mayıs'ta yasaklar kalkıyor mu olacak. Peki, 27 Mayıs itibariyle artık yasaklar kalkıyor mu? İşte, merak edilen o detaylar
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27 Mayıs yasaklar kalkıyor mu sorusu, binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Şu ana kadar evlerinde sokağa çıkma yasağı için alınan önlemlere uyan binlerce vatandaş, 27 Mayıs sonrası yasaklar kalkıyor mu sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, son gelişmelere göre 27 Mayıs'ya yasaklar kalkıyor mu? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
27 MAYIS YASAKLAR KALKIYOR MU
Alınan kararlar neticesinde 23 Mayıs'ta arefe günü ile başlayan yasaklar, 27 Mayıs tarihinde 4 günlük bayram sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sona erecek.
Bu süreçte sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilmeye devam edilecek.
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NORMALLEŞME TAKVİMİ NASIL OLACAK?
Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.
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NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.
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Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.
Uzmanlar, “Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz” diyor.
Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.
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RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.