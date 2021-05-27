27 Mayıs Koronavirüs (covid 19) Türkiye tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı il il günlük corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı!
27 Mayıs Corona virüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmeye devam ediyor. Normalleşmeye günler kala yayınlanan koronavirüs tablosunda corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat oranı belli oldu. covid19.saglik.gov.tr internet adresinden Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan anlık verilere göre, hasta sayısı 673 olarak kaydedilirken, vefat 183 olarak açıklandı. Bu akşam açıklanan 27 Mayıs tablosunda ağır hasta sayısı ise bin 504 oldu. Diğer yandan aşılama oranı ile ilgili de bakanlık bilgi verdi. Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 527 bin 857'ye ulaştı. İşte, 27 Mayıs koronavirüs (covid 19) vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat oranında son gelişmeler.
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Türkiye korona virüs (covid 19) vaka sayısı tablosu ve corona virüste son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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27 MAYIS GÜNLÜK KORONA TABLOSU
27 Mayıs Sağlık Bakanlığı corona virüs tablosunda vaka sayısında yaşanan düşüş durumun iyiye gittiğine işaret etti. Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 465 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.
Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.
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26 MAYIS CORONA VAKA SAYISI
26 Mayıs koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.
Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.
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25 MAYIS TÜRKİYE VAKA TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı. 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 693 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
Toplam test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621 oldu.
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Korona virüs vaka sayıları ve son gelişmeler belli oldu. Covid.19 internet sitesinden yayınlanan 24 Mayıs corona virüs tablosunda vaka sayısı 7 bin seviyelerinde seyretti. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.
Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Sağlık Bakanı Koca: 9 bin vaka sayısının altına indik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.
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Koca, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmalarına ilişkin paylaşımında da "100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları için anlaşmamız var. 270 milyon doz nüfusumuzun 3 katından fazla aşı. Bu güce güvenin." ifadelerine yer verdi.
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Yeterli aşıya erişim için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Sırası gelen vatandaşlarımızın aşı olması halinde bu yaz salgının yıkıcı etkisi sona erecek. Sırası gelen vatandaşımız aşısını olmalı. Bu güce güvenin."
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İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
İstanbul'da hava kirliliği, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde yıllık bazda yüzde 22 azaldı.
Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.
AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği bilgilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.
Hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer yer aldı. Bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.
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Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 501 bin 259'a ulaştı.
En fazla can kaybı 605 bin 208 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 452 bin 224 ile Brezilya, 311 bin 421 ile Hindistan, 221 bin 960 ile Meksika, 127 bin 739 ile İngiltere, 125 bin 501 ile İtalya, 119 bin 600 ile Rusya, 108 bin 879 ile Fransa, 88 bin 161 ile Almanya ve 85 bin 666 ile Kolombiya izledi.
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Türkiye'de ise 25 Mayıs itibarıyla toplam 46 bin 621 kişi yaşamını yitirdi.
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 168 milyon 572 bin 311 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 150 milyon 118 bin 596 kişi iyileşti.
Halen 14 milyon 952 bin 456 hastanın tedavisi sürüyor.
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FAHRETTİN KOCA İL İL KOVİD 19 VAKA SAYISINI AÇIKLADI
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor.
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Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 501 bin 259'a ulaştı.
En fazla can kaybı 605 bin 208 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 452 bin 224 ile Brezilya, 311 bin 421 ile Hindistan, 221 bin 960 ile Meksika, 127 bin 739 ile İngiltere, 125 bin 501 ile İtalya, 119 bin 600 ile Rusya, 108 bin 879 ile Fransa, 88 bin 161 ile Almanya ve 85 bin 666 ile Kolombiya izledi.
Türkiye'de ise 25 Mayıs itibarıyla toplam 46 bin 621 kişi yaşamını yitirdi.
İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde 168 milyon 572 bin 311 vaka tespit edilirken, virüs bulaşan 150 milyon 118 bin 596 kişi iyileşti.
Halen 14 milyon 952 bin 456 hastanın tedavisi sürüyor.