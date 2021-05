27 Mayıs Koronavirüs (covid 19) Türkiye tablosunda son durum! Sağlık Bakanlığı il il günlük corona virüs vaka sayısı, hasta ve iyileşen sayısı!

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3,5 milyonu geçti.



Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs kaynaklı can kaybı sayısı 3 milyon 501 bin 259'a ulaştı.



En fazla can kaybı 605 bin 208 ile ABD'de kaydedildi. Can kayıplarında bu ülkeyi 452 bin 224 ile Brezilya, 311 bin 421 ile Hindistan, 221 bin 960 ile Meksika, 127 bin 739 ile İngiltere, 125 bin 501 ile İtalya, 119 bin 600 ile Rusya, 108 bin 879 ile Fransa, 88 bin 161 ile Almanya ve 85 bin 666 ile Kolombiya izledi.