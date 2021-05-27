27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri
A101 ürünler kataloğunda çeşitli yeni ürünler yer alıyor. 27 Mayıs A101 broşürü içerisinde teknolojik aletlerden mutfak eşyalarına, bebek ürünlerinden gıdaya kadar farkı ürünler bulunuyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğu içinde 40N500 40" full hd tv 2599 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 1.999 TL, ızgara ve tost makinesi 299 TL, sinyal yakınlaştırıcı 99,95 TL, 4 kapaklı bölmeli mutfak dolabı 229.95 TL, kutu oyunu 19.95 TL, 12 parça çay seti 29.95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 27 Mayıs A101 aktüel kataloğun tamamı
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27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her perşembe farklı ürünler ekleniyor. A101'e bugün gelenler arasında NM58350 58" ultra hd tv 3.899 TL, ST 283 buzdolabı 1.699 TL, multi blender seti 219 TL, kablolu kulaklık 34,95 TL, USB'li uzatma kablosu 49,95 TL, desenli kahvaltı tabakları 6,5 TL, kaydırak 99,95 TL, termos 34,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri...