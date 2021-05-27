27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel ürünleri

27 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her perşembe farklı ürünler ekleniyor. A101'e bugün gelenler arasında NM58350 58" ultra hd tv 3.899 TL, ST 283 buzdolabı 1.699 TL, multi blender seti 219 TL, kablolu kulaklık 34,95 TL, USB'li uzatma kablosu 49,95 TL, desenli kahvaltı tabakları 6,5 TL, kaydırak 99,95 TL, termos 34,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri...