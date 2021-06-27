27 Haziran Süper Loto sonuçları ilan edildi - Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. Haftanın son çekilişi 27 Haziran'a denk geldi. Bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Canlı yayında millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecan dolu çekilişin hemen ardından gözler Süper Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Süper Loto sonuçları ile ikramiye sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, 27 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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27 Haziran Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden bilet sahipleri çekiliş sonucuna odaklanmış durumda. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.