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Haber Giriş: 27 Haziran 2020 - 18:44,

27 Haziran koronavirüs (Corona virüs) Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısında son durum: Covid 19 risk haritası

Corona Virüs tablosunda artan vaka sayıları dünya genelinde salgının yavaşlamadan devam ettiğinin göstergesi oluyor. Amerika ve Brezilya covid 19 virüsünden en çok etkilenen ülkelerin başında gelirken, Hindistan'daki hızlı yükseliş ile kısa sürede toplamda 508 bin vakaya gelindi. Korkutan tablonun bir benzeri de Peru ve Şili'de yaşanıyor. Ülkemizdeki korona virüs tablosunda son durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Vaka sayısının önceki günlere oranla düşük olması dikkat çekti. Peki, Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir? Ölüm ve vaka sayısı kaç? İşte 27 Haziran corona virüs Türkiye ve dünyada son durum bilgileri.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511 , can kaybı 5 bin 65 oldu. Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken salgının en çok etkiliği ülkeler arasında yer alan Amerika ve Brezilya'da vaka sayıları artışını sürdürüyor.

Son bilgilere göre ABD'de vaka sayısı 2.381.369 olurken, Brezilya'da 1.118.631 olarak dikkat çekti. Bu ülkeleri Hindistan, İngiltere, Peru ve Şili takip etti. İspanya'da ise son 1 haftada 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'deki koronavirüs son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla güncelleniyor. İşte, 25 Haziran 2020 Türkiye ve dünyada günlük koronavirüs tablosunda son durum bilgileri.

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Sacramento Kings'te forma giyen Alex Len ve Jabari Parker'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Brezilya'daki vaka sayısı 1,2 milyonu geçerken, can kaybı 54 bin 400'ü, iyileşen sayısı ise 649 bin 900'ü aştı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE), mayıs ayında ülkede 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi Kovid-19 benzeri semptomlar gösterdiğini açıkladı.

İngiltere'de salgından ölenlerin sayısı 42 bin 230'a yükselirken, vaka sayısı 307 bin 980'e ulaştı.

İngiliz posta servisi Royal Mail, şirketin yönetim pozisyonlarında çalışan 2 bin kişinin Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle işten çıkarılacağını açıkladı.

İtalya'da ise virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 678'e, vaka sayısı ise 239 bin 706'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 186 bin 725 olarak açıklandı.

Caserta kentinde daha çok göçmenlerin kaldığı Mandragone beldesinde 50 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle uygulanan karantinaya tepki gösteren semt sakinleri ayaklandı. Bölgesel yönetim, bir askeri birliği, olayları kontrol altına alması için bölgeye gönderdi.

Malaga'daki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişide virüs tespit edildiFransa'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 752'ye, virüs bulaşanların sayısı 198 bin 824'e ulaştı. Ülkedeki iyileşen sayısı ise 75 bin 351'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle son bir haftada 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklayarak, toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kentindeki bir göçmen merkezinde 80'den fazla kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Rusya'daki vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 113 artarak 613 bin 994'e çıkarken, can kaybı da 92 artışla 8 bin 605 oldu. Ülkedeki iyileşen sayısı da 375 bin 164 olarak açıklandı.

Sırbistan'ın Novi Pazar şehrinde OHAL ilan edildi

Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde vaka sayıları artarken, bölgenin en büyük şehri Novi Pazar'da OHAL ilan edildi. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac, Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Kazakistan'da daha önce Kovid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov görevinden alındı, yerine yardımcısı Aleksey Tsoy getirildi. Vaka sayısının artmaya devam ettiği ülkede, işletmelere uzaktan çalışmaya geçme çağrısı yapıldı.

Ukrayna Hükümeti, ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğunu kaldırdı.

Togo'da Kovid-19 nedeniyle ara verilen eğitimin kısmen yeniden başlamasının ardından 5 öğrencide Kovid-19 tespit edildi.

Belçika'nın Anvers kentindeki limanda bir gemi karantinaya alındı. Gemi mürettebatında çok sayıda kişide virüs tespit edilmesinin ardından Malta bayraklı Minerva Oceania gemisinin 1 Temmuz'a kadar karantinada tutulacağı bildirildi.

İran'daki can kaybı 10 bini geçti

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 130'a, vaka sayısı da 215 bin 96'ya çıktı.

Avustralya'nın ulusal hava yolu şirketi Qantas, salgının etkilerinden kurtulmak amacıyla çoğunluğu uluslararası hizmet birimlerinden olmak üzere 6 bin personeli işten çıkaracağını açıkladı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı.

FIFA, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla 1,5 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

3KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
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KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU

Sağlık Bakanı Koca, 26 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 51 bin 198 olurken, bin 396 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 65’e yükseldi. Son 24 saatte bin 492 kişi iyileşti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekerek şunları söyledi;

Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla.

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Sağlık Bakanlığı , son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 46 olduğunu açıkladı. Bugün 52 bin 303 test yapılırken, bin 458 yeni vaka tanısı konuldu, bin 472 kişi ise iyileşti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;

Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye’den iyi haberler verelim.

5FAHRETTİN KOCANIN 24 HAZİRAN VERİLERİ PAYLAŞIMI
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FAHRETTİN KOCA'NIN 24 HAZİRAN VERİLERİ PAYLAŞIMI

Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok.

610 ÜLKEDE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
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10 ÜLKEDE İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ

Kovid-19 salgınında aralarında Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Türkiye'nin ise önlemlerdeki gevşemelerin ardından iyileşme görülen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi.Guardian gazetesinin Oxford Üniversitesi verilerini esas alarak yaptığı analize göre, bugüne kadar 25 binden fazla koronavirüs vakası görülen 45 ülkeden 21'i önlemleri gevşetirken, bunlardan 10'unda vakalar yeniden artışa geçti.

Örneğin Almanya'da Kovid-19 virüsü bulaşma katsayısı, bir mezbahada çıkan vakaların ardından 3 kat artarken, Suudi Arabistan ve İran'da da yeni artışlarla ikinci dalganın işaretleri görüldü.

Bu ülkelerin her birinin, daha az şiddetli de olsa ikinci bir salgın dalgası ihtimaliyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bu ülkeler haftalık artışa göre Almanya (yüzde 36,7), Ukrayna (yüzde 29,3), ABD (yüzde 24,6), İsviçre (yüzde 15,1), Bangladeş (yüzde 12,9), Fransa (yüzde 12), İsveç (yüzde 11,2), İran (yüzde 6,6), Endonezya (yüzde 2,3) ve Suudi Arabistan (yüzde 0,3) olarak sıralandı.

Türkiye ise, "önlemleri gevşeten ve düzelme görülen ülkeler" arasında yer aldı. Uzmanlar bu listedeki ülkelerin sayılardaki düşüşe rağmen dikkatli olması gerektiğini belirtti.Bu ülkeler, haftalık düşüşe göre Türkiye (yüzde 3,6), Belçika (yüzde 9,6), Kanada (yüzde 12,2), Polonya (yüzde 13), Pakistan (yüzde 20,2), BAE (yüzde 22,2), Belarus (yüzde 23,9), İtalya (yüzde 30,9), İspanya (yüzde 61,4), Singapur (yüzde 67,8) ve Hollanda (yüzde 86,5) şeklinde oluştu.

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Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 157 bine ulaşırken, can kaybı 52 bin 951'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 613 bin 345 olarak açıklandı.

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 606 bin 881'e, can kaybı 8 bin 513'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 368 bin 822 oldu.

8KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANININ KOVİD 19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI
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KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI'NIN KOVİD 19 TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'a yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatif çıktığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatif çıktığını, kendisinin karantinada olduğunu ve çalışmalarına uzaktan devam ettiğini açıkladı.

Stamaliyeva, Ceenbekov'un Rusya ziyaretinde, Kovid-19 testi pozitif çıkan heyet üyelerinden Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Daniyar Sadıkov ve bir korumanın ikinci testinin de pozitif olduğunu, bu kişilerin hastalık belirtileri bulunmadığı için 14 günlük ev karantinasında gözetim altında tutulacaklarını kaydetti.

Sözcü Stamaliyeva, heyetteki diğer üyelerin de test sonuçlarının negatif çıktığını ve tecritte olduklarını söyledi.

Sovyetler Birliği'nce Nazi Almanyası'na karşı kazanılan 2. Dünya Savaşı zaferinin 75. yılı kutlama törenine katılmak için 23 Haziran'da Moskova'ya giden Ceenbekov, heyetinde yer alan 2 kişide Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması üzerine törenlere katılmama kararı almış, dün gece ülkesine dönmüştü.

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Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 16 bin 857 artarak 472 bin 972'ye ulaşırken, 14 bin 907 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 271 bin 688 kişinin iyileştiği bildirildi.

İngiltere'de ölenlerin sayısı 43 bin 81'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı 306 bin 862'ye yükseldi.

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İspanya'da toplam vaka sayısı 294 bin 166'ya çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 28 bin 327 olarak güncellendi.

İtalya'da ise can kaybı 34 bin 644'e, toplam vaka sayısı 239 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 186 bin 111'e ulaştı.

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Fransa'da can kaybı 29 bin 731'e yükselirken, vaka sayısı 161 bin 348, iyileşen sayısı da dünden bu yana değişmeyerek 74 bin 871 olarak açıklandı.

BM'de 28 personel hayatını kaybetti

Almanya'da başta et fabrikalarında artan Kovid-19 vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı. Başkent Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, salgın nedeniyle bu yıl iptal edildi.

Belçika, salgın dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu. Ülkede sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezleri açılacak.

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgını nedeniyle 28 personelin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Hırvatistan, bölge ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan geleceklere 14 günlük karantina uygulayacak.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirlerin 3'üncü aşamada öngörülenden daha fazla gevşetilmeye gidilebileceğini söyledi.

Moldova'da OHAL uzatıldı

Malezya'da salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okullar bugün yeniden açıldı.

Rusya ziyaretinde kendisine eşlik eden heyetteki 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, ülkesine dönünce üç gün karantina altına alınacağı bildirildi.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, vaka sayısının yeniden artışa geçmesi üzerine bu hafta camilerde cuma namazı kılınmayacağını duyurdu.

Liberya'da Eğitim Bakanı Ansu D. Sonii'de Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Moldova, durumun kötüleşmesi nedeniyle 15 Mayıs'ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Temmuz'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

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