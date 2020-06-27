27 Haziran corona virüste son durum tablosu: Türkiye ve Dünyada koronavirüs (korona virüs) vaka ve ölüm sayısı

Sağlık Bakanı Koca, 25 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, tarafından Twitter'dan paylaşılan 25 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'na göre, son 24 saatte 1458 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 193 bin 115, can kaybı 5 bin 46 oldu.İşte, Corona Virüs Türkiye son durum tablosu ve dünya geneli covid 19 risk haritası



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 404 bine, can kaybı 123 bin 126'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandan Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.



Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaşırken, can kaybı 51 bin 502'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 594 bin 104 olarak açıklandı.



Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, can kaybı 8 bin 359'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 356 bin 429 oldu.



Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 380 artarak 455 bin 830'a ulaşırken, 14 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 258 bin 523 kişinin iyileştiği bildirildi.