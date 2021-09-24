27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum için araştırmalar devam ediyor. 8 bin polis alımı için mülakata girmeye hak kazanan adaylar, 27. dönem POMEM mülakatlarının değerlendirilmesini bekliyor. POMEM sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
POMEM mülakatlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sürecin üzerinden uzun bir zaman geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. 26. Dönem mülakat sonuçları yaklaşık 4 ayın sonunda açıklanmıştı. Geçtiğimiz dönemler kaynak alındığında 27. Dönem POMEM sonuçlarının eylül ayında duyurulması bekleniyor.
2
POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.
3
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
4
POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?
Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.