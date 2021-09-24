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Haber Giriş: 24 Eylül 2021 - 08:15 | 

27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum: POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. Dönem POMEM sonuçlarında son durum için araştırmalar devam ediyor. 8 bin polis alımı için mülakata girmeye hak kazanan adaylar, 27. dönem POMEM mülakatlarının değerlendirilmesini bekliyor. POMEM sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

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POMEM mülakatlarının tamamlanması ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Sürecin üzerinden uzun bir zaman geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi artış gösterdi. Mülakatlar sonucunda lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın ve önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın polis alımı yapılacak. 26. Dönem mülakat sonuçları yaklaşık 4 ayın sonunda açıklanmıştı. Geçtiğimiz dönemler kaynak alındığında 27. Dönem POMEM sonuçlarının eylül ayında duyurulması bekleniyor.

2POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

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Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

4POMEMDE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR

POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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