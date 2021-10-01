27. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? POMEM sınav sonuçları pa.edu.tr'de olacak!
POMEM mülakat sonuçları 27. Dönem POMEM sınavına katılan adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleşen 27. Dönem POMEM mülakatlarının ardından geçen süre ile birlikte, adayların beklentileri yoğunlaştı. Polislik sonuçları için gelecek resmi açıklama ile POMEM mülakat sonuçları pa.edu.tr'de ilan edilecek. Lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak olan öğrencilerin mülakat sonuçları e devlet ile sorgulanacak. Peki, 27. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.
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27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. 08 Aralık-21 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşen ön başvurular sonrası adaylar fiziki sınavlara katılım sağladı. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adayların katılım sağladığı mülakat sınavları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Ancak 27. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayı içerisinde açıklanması ön görülüyor.
Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.