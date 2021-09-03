27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonuçlarında son durum!
POMEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ön başvuru, sınav ve fiziki mülakatlardan geçen adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek duyuruya çevrildi. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 8 bin öğrenci alımı için yapılan mülakatların sonuçları EGM tarafından erişime açılacak. Ardından da öğrencilerin kayıt süreci başlayacak. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 POMEM sözlü mülakat sonuçlarında son durum bilgileri.
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POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu öğrenci alımı 27. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından e Devlet şifresi ile sorgulanacak. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken sonuçların eylülün ilk yada ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
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POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. 27. Dönem POMEM mülakat sonuç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının eylül ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.
Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.
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Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.
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Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?
27.Dönem POMEM sürecinin tamamlanmasının ardından 28.Dönem POMEM polis alımları da başlayacak.