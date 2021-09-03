27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonuçlarında son durum!

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son gelişmeler ile adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 6 bin 400'ü lisans (5 bin 440 erkek ve 960 kadın), 1600'ü ön lisans (1360 erkek ve 240 kadın) mezunu öğrenci alımı 27. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından e Devlet şifresi ile sorgulanacak. POMEM sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmazken sonuçların eylülün ilk yada ikinci haftası açıklanması bekleniyor.