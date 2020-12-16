27. dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte POMEM polis alımı başvuru detayları

8 bin polis adayı alımı için başvurular başladı. Akademinin internet sitesinden, 27. dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayına ilişkin duyuru yayımlandı. Ön başvurular, Polis Akademisinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak. İşte, 27. dönem POMEM başvuruları hakkında bilgi...