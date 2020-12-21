27. dönem POMEM başvuruları ne zaman bitecek? İşte en son bilgiler

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.



Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.



Adaylarda aranan şartlar ve sınava ilişkin diğer detaylara Akademinin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabiliyor.



