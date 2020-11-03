27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 2020 polis alımı araştırılıyor

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? POMEM 27. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığı gibi başvuru koşulları da henüz netleşmedi. Ancak geçmiş alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)



