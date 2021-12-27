27 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika verileri! Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il risk haritasında vaka sayısında son durum
27 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı'nın verileri ile güncelleniyor. Corona virüs vaka sayısı, hasta sayısı ve iyileşen sayısının yer aldığı son 24 saat verileri bu akşam açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 26.099 olduğunu bildirdi. Kovid 19 vaka sayısında yaşanan ciddi artış dikkat çekerken Bakan Koca yaptığı açıklamada, Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını vatandaşların hatırlatma dozunu yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Peki, bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte, 27 Aralık il il koronavirüs risk haritasında vaka sayısında son durum
Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden koronavirüs vaka sayıları ve Türkiye'nin yeni korona virüs tablosunda son durumu duyurdu. Tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 26.099 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,89 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,55 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 129 milyon 332 bin 845'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız." ifadelerini kullandı.
27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Koronavirüs 27 Aralık vaka sayısı tablosu güncellendi. Bugünkü tabloda vaka sayısındaki artış dikkat çekti. 27 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 362 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.
2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.
En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: Varyant yeni, yapmamız gerekenler aynı. Ciddiyetle” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bilecik bu hafta artış gösteren iller arasında listeye girmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin olarak gerçekleştirdiği "Haftalık 100 binde vaka artışı ve vaka yoğunluğu" tablosunu paylaştı. Tabloya göre Türkiye'de, 11-17 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te vaka sayısı her 100 bin kişide 331,94 olarak görüldü. En fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.