27 Aralık Koronavirüs Türkiye tablosu son dakika verileri! Bugün coronavirüs vaka sayısı ne kadar? İşte il il risk haritasında vaka sayısında son durum

27 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Koronavirüs 27 Aralık vaka sayısı tablosu güncellendi. Bugünkü tabloda vaka sayısındaki artış dikkat çekti. 27 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 26 bin 99 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 157 oldu. Bir günde toplam 362 bin 535 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 22 bin 24 olarak kaydedildi.



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 86 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 59 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Omicron varyantı diğer varyantlardan daha hızlı yayılmaktadır. Ülkemizde vaka sayılarında artış öngörülmektedir. Hastaneye yatışlarda ise etkisi yayılma hızı kadar yüksek olmadığı görülmektedir. Dikkatli olmalı, hatırlatma dozu aşınızı yaptırmalısınız” dedi.