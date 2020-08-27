27 Ağustos Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu: Dünya genelinde vaka sayısı 24 milyonu aştı... İl il günlük koronavirüs vaka sayısı
Koronavirüs 27 Ağustos Türkiye tablosu son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve hasta sayısıyla beraber Türkiye günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Bugünkü tabloya göre, vefat sayısı 26 oldu, iyileşen sayısı ise 995 olarak kaydedildi. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, son dönemlerde iyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısından daha az olduğunu belirterek tedbir uyarısında bulundu. Diğer yandan bölgelere göre koronavirüs vaka sayısı da belli oldu. Son dakika bilgisine göre, vaka sayısı dünya genelinde 24 milyonu aştı, can kaybı ise 826 bin olarak kaydedildi. Salgının kritik noktalarından olan ABD'de ise vaka sayısı artmaya devam ediyor. ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 24 saatte 1229 artarak 183 bin 699'a yükseldi. ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izledi. Koronavirüs salgınında yeni bilgiler gelirken gözler 27 Ağustos tablosuna çevrildi. İşte, dünya geneli 27 Ağustos koronavirüs tablosu ve Türkiye'de son dakika gelişmeler.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona virüsü (koronavirüs) için gelişmeleri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Diğer yandan dünya genelinde de vaka sayıları değişti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 24 milyonu aşarken, can kaybı 826 bine, iyileşen sayısı da 16 milyon 714 bine ulaştı.
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 722 bin 4 vakayla Brezilya, 3 milyon 333 bin 732 vakayla Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 687 bin 500 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, bunu 621 bin 673 vakayla Teksas ve 608 bin 722 vakayla Florida takip ediyor.
Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 bin 987 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.
Türkiye Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1491 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 263 bin 998, can kaybı 6 bin 209 oldu. Tedbir uyarısında bulunan Bakan Koca şunları söyledi;
Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
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26 Ağustos koronavirüs Türkiye tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 1313 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 262 bin 507, can kaybı 6 bin 183 oldu. Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söyledi;
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.
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KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
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24 AĞUSTOS GÜNCEL VERİLER
Bakan Koca, 24 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.
TEST SAYISI 95 BİNİ GEÇTİ
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
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FAHRETTİN KOCA BU NOT İLE SON DURUMU PAYLAŞTI:
Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış görülmüştür (%5,1).Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%28,6).
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En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 28 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 24,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%37,5). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%20,0).
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İtalya’da son 24 saatte 1071 yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 258 bin 136'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı da 205 bin 203'e yükseldi.
Almanya’da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 34 artarak 232 bin 82 oldu. Bugünkü günlük vaka, 25 Nisan’da kayda geçen 2 bin 55 vakadan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. Ülkede can kaybı 9 bin 276'ya, iyileşen sayısı 206 bin 600'e çıktı.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesini güncelleyerek Belçika’nın Brüksel kentini listeye dahil etti, Bulgaristan’ın Varna kenti ve Avustralya’nın Viktoria eyaletini listeden çıkardı.
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in salgınla mücadelesine destek için 80 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Belçika'da geçen ay başında artmaya başlayan vaka sayılarında, alınan önlemlerin ardından bir önceki haftaya göre vakalarda yüzde 17 azalmanın kaydedildiği açıklandı.
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ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturması halinde Kovid-19'la mücadele çerçevesinde gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan salgın şartlarını, 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.
Öte yandan, İran'da ilk vakanın tespit edildiği şubat ayından bu yana 164 sağlık çalışanının salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Kırgızistan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Almazbek Baatırbekov, Din İşleri Başkanlığına camilerin ibadete açılması için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 172 bin 802'ye, ölenlerin sayısı ise 27 bin 374'e ulaştı. Kıtada, virüse yakalanan 892 bin 304 kişi iyileşti.
Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşının farelerde enfeksiyonu önlediği bildirildi. Ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlanan aşı çalışmasının, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.
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Çin’de böcek hücrelerinden geliştirilen bir Kovid-19 aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.
Tunus'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkenin güneyindeki El-Hamme ve Gabes kentlerinde akşam ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.
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Hırvatistan'daki vaka sayılarında kaydedilen artış nedeniyle ülkenin bazı kantonlarında yeni önlemler getirildi.
14 gün sürecek önlemler kapsamında düğün ve cenazelerin en fazla 50 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verilirken, diğer etkinliklerin en fazla 20 kişiyle yapılmasına müsaade edileceği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında kafe ve restoranların yalnızca açık alanda hizmet vermelerine karar verildi.
Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı kısıtlamalar geri geldi. Bu kapsamda, evlere kabul edilecek ziyaretçi sayısı 10 kişiyle sınırlandırılırken, açık hava toplantılarının da en fazla 10 kişiyle yapılmasına izin verildi.
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ABD istihbaratının, Kovid-19'un ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı iddia edildi.
Özbekistan'ın Buhara Valisi Karim Kamalov'un, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
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Öte yandan, Özbekistan’ın salgınla mücadelesine katkıda bulunmak için 10 Alman doktor Taşkent’e gelerek çalışmalara başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi.