MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları
GeriGündem 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 00:44,

27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, hafta sonu uygulanacak olan sınırlı sokağa kısıtlaması, 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 arasında, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatlerinde gerçekleşecek. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. İşte, 27 28 Haziran sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller, gündemde yer almaya devam ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'da sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. YKS öncesi sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla uygulanacak olan 27 28 Haziran sokağa çıkma yasağı 81 ilde geçerli olacak.

2SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK
Abone Olgoogle-news

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı, sınırlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Genelgede şu ifadeler kullanıldı;

3
Abone Olgoogle-news

"Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak." ifadeleri kullanıldı.

4SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Abone Olgoogle-news

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

81 ili kapsayan sokağa çıkma yasağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak. 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda gerçekleşen kısıtlama sona erecek.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi