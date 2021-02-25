26 Şubat BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünleri

BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da yeni fırsatlar bulunuyor. Market raflarına bebek nevresim takımı 49,90 TL, anne yanı bebek yatağı 54,90 TL, bebek yorganı 37,90 TL, fileli oyun havuzu topu 24,90 TL, sevimli çıngırak çeşitleri 9,50 TL, reflü yatağı 49,90 TL, battaniye 21,90 TL fiyatı ile eklenecek. Şarjlı kablosuz dikey süpürge 799 TL, mini tost makinesi 129 TL’den satışa çıkarılacak.