26 Şubat BİM aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM aktüel ürünleri
26 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete gelen haftanın fırsatları arasında -bu hafta da çok çeşitli ürünler bulunuyor. BİM 26 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde cam ankastre set 1.399 TL, şarjlı kablosuz dikey süpürge 799 TL, mini tost makinesi 129 TL, dantel çay takımı 27,90 TL, derin büyük kase 12,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte bu haftaki fırsat ürünlerinin tamamı
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BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde bu hafta da yeni fırsatlar bulunuyor. Market raflarına bebek nevresim takımı 49,90 TL, anne yanı bebek yatağı 54,90 TL, bebek yorganı 37,90 TL, fileli oyun havuzu topu 24,90 TL, sevimli çıngırak çeşitleri 9,50 TL, reflü yatağı 49,90 TL, battaniye 21,90 TL fiyatı ile eklenecek. Şarjlı kablosuz dikey süpürge 799 TL, mini tost makinesi 129 TL’den satışa çıkarılacak.