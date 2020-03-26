26 Mart TRT EBA TV canlı yayın sayfası – Online EBA TV izle
TRT EBA TV canlı yayınlarını uzaktan eğitimin dördüncü gününde sürdürüyor. Frekans ayarıyla televizyon ekranlarından takip edilebilen EBA TV’yi bilgisayardan izlemek isteyen öğrenciler, online canlı yayın sayfasını takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre EBA TV canlı yayınları nisan ayının sonuna kadar devam edecek. İşte 26 Mart tarihli ders programını kaçırmak istemeyenler için TRT EBA TV canlı yayın sayfası…
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TRT EBA TV canlı yayını ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri belirlenen ders programını TV ekranından veya internet üzerinden online olarak takip edebiliyor. Öğrencilerin TRT EBA TV’yi televizyon ekranlarından izlemek için frekans ayarı yapması gerekiyor ancak online sistemde böyle bir şart yok. TRT ve EBA’nın ortak gerçekleştirdiği canlı yayınları online takip edebilmek için tek şart, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı belirlenen web sayfasına erişim sağlamak. İşte TRT EBA TV canlı yayın sayfası…
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Derslerini TRT EBA TV üzerinden takip eden öğrenciler, ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA'yı kullanabiliyor. EBA TV’yi hangi sınıfların hangi saat aralığında izleyebileceğini, EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın linklerini derledik.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.EBA TV İLKOKUL İZLE
Öğrenciler, TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyecek.Televizyonda, TRT-EBA TV İlkokul, TRT-EBA TV Ortaokul ve TRT-EBA TV Lise olmak üzere 3 farklı kanal, HD (yüksek çözünürlüklü) ve SD (Standart çözünürlüklü) olmak üzere toplam 6 kanal üzerinden yayın yapacak. Yayın akışına, "eba.gov.tr" ana sayfasından ve TRT'nin internet sitesinden günlük ve haftalık ulaşılacak.
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EBA TV YAYIN AKIŞI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.
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EBA TV TEKRARI VAR MI?
Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebiliyor.Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabiliyor.
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Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Anne babalara da seslenen Bakan Koca, "Okulların koronavirüs sebebiyle tatile girdiği" şeklindeki kanın yanlış olduğuna işaret etti ve okulların açılacağı tarihi aynı zamanda EBA TV yayınlarının ne zamana kadar devam edeceğini açıkladı. Selçuk; "Bilim Kurulunun da önerisiyle evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatma ihtiyacı doğdu ve 30 Nisan tarihi ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim zaten bir hazırlığımız olduğu için daha da çalışmalarımızı zenginleştirerek gereken her türlü ihtiyacı karşılayacağız." dedi.