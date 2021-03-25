26 Mart Koronavirüs tablosu ve il il risk haritası son durum: Corona virüs günlük vaka sayısında artış sürüyor... İşte Kovid-19 düşük ve yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Koca, yaklaşık 1 milyon 400 bin doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını açıkladı



1 milyon 400 bin doz BioNTech aşısı Türkiye'de



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.



Koca, Twitter hesabındaki açıklamasında şunları kaydetti:



"BioNTech aşısı geçen hafta 5800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez BioNTech aşısı geldi. Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak.



Bugün ayrıca 700 bin dozdan fazla BioNTech aşısı daha ülkemize ulaştı. Böylece yaklaşık 1,4 milyon doz kullanıma hazır aşı ulaşmış oldu. Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak. Aşı, saklama koşulları uygun olan her merkezimizde uygulanacak."



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Kovid-19'a karşı grip ve zatürre aşılarının koruma sağladığını gösteren bilimsel bir veri bulunmadığını, korunma sağlanması için Kovid-19'a karşı geliştirilen özel aşıların yapılması gerektiğini bildirdi.



MEB'den ortaokullardaki yüz yüze sınav takvimi güncellemesi



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını açısından "yüksek" ve "çok yüksek" risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart'tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs'tan itibaren yapılabileceğini bildirdi. Bunun yanında, tüm illerde yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4. sınıflar ile ortaokulların 8. sınıflarında sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edecek. İllerin güncel risk grubuna göre okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde, sınavlar da 3 Mayıs'tan önce yüz yüze yapılabilecek.