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26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bu akşam TV'de hangi diziler var?

#Tv Yayın Akışı#26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D Star TV ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Tv Rehberi

Tüm kanalların tv yayın akışı 26 Mart 2022, televizyon severler tarafından merak ediliyor. Gün içerisinde yayınlanacak dizi, program, film ve yarışmalar bugün tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bu akşam TV'de neler, hangi diziler var? İşte, 26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi…

1/826 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi Bu akşam TVde hangi diziler var

Tv yayın akışı listesinde bugün sevilen dizilerin yanı sıra fenomen programlar Güldür Güldür Show ve Survivor 2022 nefes kesen bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

12:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:30 Camdaki Kız

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 En Güzel Bölüm

12:15 Kaderimin Oyunu

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Çok Güzel Hareketler 2

18:45 Star Ana Haber

20:00 Şantaj

22:30 Şantaj

00:30 Kaderimin Oyunu

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Pasifik Savaşı: İsyan

5/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:30 Adı Sevgi

17:00 Adı Sevgi

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Adı Sevgi

6/8TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:45 Yabancı Sinema "Dinazor Adası"

09:35 Tozkoparan İskender

11:30 Teşkilat

14:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

17:30 3'te 3

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

7/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:30 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Evlilik Hakkında Her Şey

15:45 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Gurbetçi Şaban

22:00 Mahkum

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Süper 1 Takım

10:00 Bir Yemek Olsan

10:45 Kırmızı Oda

15:00 Yerli Sinema

17:30 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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#Tv Yayın Akışı#26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D Star TV ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV Yayın Akışı#Tv Rehberi