26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bu akşam TV'de hangi diziler var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu



11:15 Ekonomi Arası



11:30 Memet Özer ile Mutfakta



12:15 Kamera Arkası



13:00 Evlilik Hakkında Her Şey



15:45 Mahkum



19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu



20:00 Gurbetçi Şaban



22:00 Mahkum