26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi! Bu akşam TV'de hangi diziler var?

Tv yayın akışı listesinde bugün sevilen dizilerin yanı sıra fenomen programlar Güldür Güldür Show ve Survivor 2022 nefes kesen bölümüyle ekranlarda olacak. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, 26 Mart 2022 Cumartesi Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
12:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:30 Camdaki Kız
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 En Güzel Bölüm
12:15 Kaderimin Oyunu
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Star Ana Haber
20:00 Şantaj
22:30 Şantaj
00:30 Kaderimin Oyunu
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Pasifik Savaşı: İsyan
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:30 Adı Sevgi
17:00 Adı Sevgi
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Adı Sevgi
07:45 Yabancı Sinema "Dinazor Adası"
09:35 Tozkoparan İskender
11:30 Teşkilat
14:15 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
17:30 3'te 3
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Evlilik Hakkında Her Şey
15:45 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Gurbetçi Şaban
22:00 Mahkum
08:30 Çook Yaşa
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Bir Yemek Olsan
10:45 Kırmızı Oda
15:00 Yerli Sinema
17:30 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
00:15 Survivor Ekstra