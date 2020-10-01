26.Dönem POMEM sınavı planlama sonuçları açıklandı - Polis Akademisi POMEM sonuç sorgulama
26.Dönem POMEM Giriş Sınavı planlama sonuçları gündemde yer almaya devam ederken beklenen açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi'nden yapılan açıklamada POMEM giriş sınavı planlama sonuçlarının e devlet https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden sorgulanacağı bildirildi. Gözler şimdi 2020 26.Dönem POMEM sınav sonuçlarında. Peki, POMEM sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, e devlet Polis Akademisi POMEM sonuç sorgulama ekranı.
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Polis Akademisi POMEM sınavı planlama sonuçları son dakika açıklama ile belli oldu. 26.Dönem POMEM Giriş Sınavı planlama sonuçları e devlet ekranı üzerinden aday T. C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak. İşte, POMEM sınavı planlama sonuçları detayları.
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26. DÖNEM POMEM PLANLAMA SONUÇLARI BELLİ OLDU
26.Dönem POMEM Giriş Sınavı planlama sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
26.Dönem Sınavını Asil Olarak Kazanmış Olup Askerde Olan Adayların Dikkatine
26.Dönem Sınavını Asil Olarak Kazanmış Olup Askerde Olan Adayların Dikkatine Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza, askerlik görevini yapmakta iken Polis Eğitim ve Öğretim kurumunun sınavlarını kazanan adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre geçici terhis işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.
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26. Dönem POMEM sınavını asıl olarak kazanan adaylardan, intibak eğitiminin başlayacağı 06.10.2020 tarihi itibariyle askerlik görevine devam edecek olan adayların ekteki dilekçeyi eksiksiz şekilde doldurarak 06.10.2020 tarihine kadar askerlik yaptığı birimden Polis Akademisi Başkanlığımıza üst yazı aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir.
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Dilekçeyi gönderen adayların POMEM Müdürlüklerine planlamaları terhislerine müteakip yapılacaktır. Belirtilen tarihler arasında dilekçe göndermeyen adaylar, adaylık haklarından feragat etmiş sayılacaktır. Adayların bundan sonraki gelişmeleri www.pa.edu.tr adresinden takip etmeleri gerekmektedir.