26.Dönem POMEM sınavı planlama sonuçları açıklandı - Polis Akademisi POMEM sonuç sorgulama

26.Dönem Sınavını Asil Olarak Kazanmış Olup Askerde Olan Adayların Dikkatine 26.Dönem Sınavını Asil Olarak Kazanmış Olup Askerde Olan Adayların Dikkatine Milli Savunma Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza, askerlik görevini yapmakta iken Polis Eğitim ve Öğretim kurumunun sınavlarını kazanan adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre geçici terhis işlemlerinin yapılmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.