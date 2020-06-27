26. Dönem POMEM eğitimlerinin başlayacağı tarih belli oldu – 27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

POLİS ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı açıklamada; ''Son alımda yedeklerle beraber sayıyı 10 bin polis alımına çıkaralım diyorlar. Ama bunu yaparsak sınavın hukuki yönü sakata biner. Bir yıl sonra 3 bin polis alsak diye arkadaşlara sordum. Ekonomik sorumluluklar var. Ama yeni polis alımları olacak'' ifadelerini kullanmıştı...