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26 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet ve ikramiye canlı çekiliş sorgulama ekranı: Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da

#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Sisal Şans#Milli Piyango Online

26 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşamki çekilişin ardından belli oldu. 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı oyun olan Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden haftanın son canlı Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Milli Piyango Online'ın internet sitesinden gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar ilan edildi. 26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.

1/426 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet ve ikramiye canlı çekiliş sorgulama ekranı: Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda

26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar açıklandı. . Şans oyunu meraklıları tarafından merakla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto'da 28.465.229,52 TL devretti. www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulanacak. Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan da gerçekleştirebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

2/4ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Bu akşam büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3/426 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet ve ikramiye canlı çekiliş sorgulama ekranı: Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

4/426 Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet ve ikramiye canlı çekiliş sorgulama ekranı: Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Onlineda

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

.Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

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#Çılgın Sayısal Loto Sonuçları#Sisal Şans#Milli Piyango Online