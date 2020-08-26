Canlı ekranla altın fiyatları ve analist yorumları: Altın fiyatları yükselir mi düşer mi? Altın bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son veriler ve analist yorumları için araştırmalar erken saatlerden itibaren başladı. 26 Ağustos altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar canlı altın verilerini anlık olarak takip ediyor. Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ekranla altın fiyatları ve analist yorumları:
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftanın 2. gününde devam ediyor. Hem altın yatırımı yapacak olanlar hem de hediye amaçlı altın alacaklar, özellikle gram ve çeyrek altın fiyatını sık sık takip ediyor. Analistler yaptıkları son değerlendirmede teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetmişti. Peki, altın fiyatları yeni güne nası başladı? İşte güncel altın fiyatları ve yorumları....
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 457,62 liradan alınıyor, 457,75 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 744,30 liradan alınıyor, 754,30 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.484,00 liradan alınıyor, 1.511,40 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.968,30 liradan alınıyor, 3.006,70 liradan satılıyor.
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini söyledi.ABD'de konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,20 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 457 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,20 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 33 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 963 liradan, bin 472 liradan alınan Yarım Ziynet bin 482 liradan ve 736 liradan alınan Çeyrek Ziynet 741 liradan satıldı.(AG-E)
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ALTININ GÖZÜ BU GELİŞMELERDE OLACAK
Altında son hareketlerde aşağıda 1920 dolar, yukarıda 1980 dolar bantları önemli görünüyor. Yatırımcılar son birkaç günde ABD'deki koronavirüs tedavisi ile ilgili haberlere ve ekonomik iyileşme beklentilerine yönelmiş durumdadır.
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Trump yönetiminin plazma tedavisiyle ilgili açıklamalarından sonra ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) deneysel bir terapinin Covid-19 hastalarına dramatik bir fayda sağladığı ve yeni hastalara verilen Covid-19’dan sağ kalanlardan kan plazmasının çok sayıda hayat kurtarabileceği yönündeki açıklamaları piyasa iyimserliğini beslemiş görünüyorlar. ABD ve Çin arasında ise, birinci aşama ticaret müzakerelerinin devamına dair iyimserlik pompalanan bir haber akışı görüyoruz. Bu gelişmelerin ışığında, altın fiyatları halen düzeltme sekansının içinde kalmaktadır.
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Altın açısından; düşük faizler, jeopolitik gerilimler, Covid-19 salgını belirsizliği ve ekonomik toparlanmanın ivme kaybedebileceği endişelerinin ise geniş perspektifte fiyatları desteklemeye devam etmesini bekleriz.
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GEÇEN HAFTANIN KAZANDIRAN YATIRIMI
Geçen hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,40 artışla 1.109,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.077,29 puanı, en yüksek ise 1.141,32 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,57 artışla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kazançla 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,03 artışla 1.638,89 puana yükseldi.
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PETKİM EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen yüzde 16,07 ile Petkim oldu. Petkim'i yüzde 13,91 artışla Zorlu Enerji, yüzde 11,79 yükselişle de İpek Doğal Enerji izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 12,96 ile Deva Holding, yüzde 10,89 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 7,89 ile Bagfaş şeklinde sıralandı.Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 18 milyon lirayla Tüpraş, 12 milyar 351 milyon lirayla Petkim ve 6 milyar 690 milyon lirayla Garanti Bankası yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 290 milyon lirayla BİM Mağazalar, 39 milyar 814 milyon lirayla Koç Holding ve 39 milyar 558 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.
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ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 1,19 düşüşle 456,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3 bin 27 liraya geriledi.
Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 azalışla 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 8,6360 lira oldu.
Geçen hafta 9,7310 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, geçen hafta yüzde 0,40'lık kayıpla 9,6920 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,67 değer kaybederek 8,1080 liradan alıcı buldu.
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YATIRIM FONLARI
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.