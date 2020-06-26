25 yıl varsa yaşa gerek yok! Emeklilikte önemli detay

1999 ila 2008 tarihleri arasında ilk defa göreve başlayan erkek memurlar için durum farklı. Şöyle ki, 9000 gün prim gününü doldurmaları halinde 60 yaşını da doldurduklarında emekli olabiliyorlar. 1 Ocak 2036’dan sonra ise emeklilik yaşı erkeklerde kademeleri olarak artıyor ve 65’e kadar yükseliyor.