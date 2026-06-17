'25 yıl sonra doğduğum evde'

41 YIL SONRA
SELAMİ Şahin, sanat dünyasından arkadaşları Ümit Besen, Ahmet Selçuk İlkan, Hayri Şahin, Selahattin Cesur ve Haluk Öztürk’le yıllar sonra bir araya geldi.
Geçmişi yâd eden eski dostlar, 1983 yılında objektife verdikleri pozu tekrarladı. Selami Şahin, oğulları Lider ve Emirhan Şahin’in de yer aldığı yeni fotoğraf ile eski kareyi sosyal medyada paylaştı:
“Eskimeyen dostlarımla yıllar sonra bir araya geldik, yeniden aynı masada buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Müzik, dostluk ve anılarla dolu bu özel buluşma, her birimizin kalbinde derin izler bırakan bir geçmişi hatırlattı. Zaman ne kadar geçerse geçsin, müziğimiz gibi dostluğumuzun da eskimeyeceğini anladım.”