'25 yıl sonra doğduğum evde'

Barbie ve Ortega buluştu

Bir dönemin popüler dizisi “Hayat Bilgisi”nin oyuncuları İpek Erdem ve Paşhan Yılmazel yıllar sonra bir araya geldi.



Erdem, geçtiğimiz hafta Gökçe Bahadır ile olan buluşmasının ardından bu kez de dizideki büyük aşkı ‘Ortega Sedat’a hayat veren Paşhan Yılmazel ile buluştu. İkilinin buluşması sosyal medyanın gündemine oturdu.



Erdem, tiyatro oyununa gittiği Yılmazel ile fotoğrafını şu sözlerle paylaştı:



“Sürpriiiiz! Canım Paşhan Yılmazel’in yazdığı, yönettiği ve Tuana Goere ile beraber oynadıkları ‘Juliet’ oyununu izledim. Çok keyifli bir oyundu. Uzun zamandır görüşememiştik. İyi oldu Paşoşum! Şükür kavuşturana. Seni seyretmek, yeniden bir arada olmak çok güzel.”