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'25 yıl sonra doğduğum evde'

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#Yıllar Sonra Aynı Yerde#Ozan Akbaba#İkinci Bahar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 12:22

Kanal D’nin reyting rekortmeni yapımı “Uzak Şehir”in yıldızı Ozan Akbaba, başrol oynadığı bir diğer dizisi “Çırak”ın ikinci sezon çekimleri için memleketi Kars’a gitti.