25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...
Oyuncu Zeynep Kankonde sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Şu sıralar Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Menekşe' karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Kankonde 25 yıl öncesine ait bir fotoğrafını yayınladı.
Şu sıralar Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Menekşe' karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Kankonde 25 yıl öncesine ait bir fotoğrafını yayınladı.
Aynı dizide eşini canlandıran Süleyman Atanısev ile okul arkadaşı olan Kankonde, fotoğrafın altına; '25 yıl geçmiş aradan, ama tiyatroya başlayalı da 2 yıl olmuş. Sınıf arkadaşlarım ve Süleyman Atanısev yanımdakiler. Büyüdüğüm tiyatro ‘Eskişehir Tiyatora Kumpanyası’ büyüdüğüm insanlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir" notunu düştü.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
DÜNÜN ÇOCUKLARI BUGÜNÜN YILDIZLARI
Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... Gün geldi çocuklar büyüdü... Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor... İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...
Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu geçmişi yad etti. Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli’de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.
OĞLU FERHUNDE HANIMLAR'DA OYNAMIŞ...
Kanal D’nin ilgiyle izlenen yapımı “Camdaki Kız”da rol alan usta oyuncu Tamer Levent, Hakan Bilgin’in YouTube’da yayınlanan “Mekanın Sahibine Geldik” programına konuk oldu. Levent, oğlu Efe’nin 90’lı yıllarda yayınlanan “Ferhunde Hanımlar” dizisinde oynadığını söyledi:
“O dizideki evin yaramaz çocuğu Fırat, benim oğlandı. Dizinin yapımcısı da eşimdi. Beni oynatamadı, ‘Asla oynamayacağım’ dedim. Böyle huylarımız vardı. Kızım Hazel de Paris’te yaşıyor ve uluslararası bir avukat.” Bir dönem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Tamer Levent, “Hedefim, fikirlerimi uygulamaktı” dedi.
Mahallesinde çekilen dizi hayatını değiştirdi... Onu tanıdınız mı?
Yanında babası ve çok erken yaşlarda kaybettiği annesi ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi? Yüz hatları değişmiş olsa da bakışları onu ele veriyor...
Fotoğraftaki kişi doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Ceyhan Cihangir! 32 yaşındaki oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.
Fotoğraftaki kişi doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Ceyhan Cihangir! 32 yaşındaki oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.
RIZA KOCAOĞLU
Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Kocaoğlu'nun paylaşımına ünlü dostları Cem Davran, Ceylan Ertem, Ahmet Rıfat Şungar, Özge Özpirinçci ve Damla Sönmez'den yorum gecikmedi.
HAYVAN SEVGİMİZ
Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu ünlü kim sizce? Bir ipucu verelim: O ünlünün de yer aldığı yarışma programını milyonlarca kişi ekran karşısına geçip nefesini tutarak izliyor. O ünlü Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaşarak Instagram takipçilerine "iyi geceler diledi.
Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu küçük çocuğu tanıyabildiniz mi?
Dünyaya gözlerini açalı henüz birkaç saat olmuş... Anne ve babasının kucağında bu hatıra fotoğrafı çekilmiş...
Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adamı tanıdınız mı? Fotoğrafın sahibi şimdi Türkiye'nin ünlü seslerinden biri
Şu sıralar 30'lu yaşların ortasında olan ve dizilerin aranan isimleri arasına adını yazdıran ünlü oyuncuyu, çocukluk fotoğrafına bakınca tanıyabildiniz mi?
BARIŞ MANÇO TAKLİDİ YAPMIŞ
Fotoğraftaki kişi İsmail Hacıoğlu. Ünlü oyuncu, 1992 yılında katıldığı ve sunuculuğunu Volkan Severcan'ın üstlendiği yarışmada Barış Manço'nun taklidini yaptı. Hacıoğlu'nun yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri "Adam olacak çocuk kendini yıllar önce belli etmiş!" dedirtti.
CENNET MAHALLESİ'NİN EN KÜÇÜK ÜYESİ
'Cennet Mahallesi' dizisinin en küçük üyesi Ayşe'yi hatırladınız mı?
Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 16 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!
Karaktere hayat veren Belemir Temizsoy, dizinin başladığı 2004 yılında henüz 8 yaşındaydı... Aradan 16 yıl geçti ve Belemir genç kız oldu!
Belemir, şimdilerde 20'li yaşlarının başında... Sosyal medya hesabında sık sık fotoğraf paylaşan genç oyuncu, değişimi ile de şaşırtıyor... Cennet Mahallesi'nin ardından ekrandan uzaklaşan Belemir Temizsoy, kendi adını taşıyan bir YouTube kanalı açtı. Temizsoy, dizi anılarını da sayfasında paylaşıyor...
DEĞİŞİMİN BÖYLESİ
13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve 'Didem' şarkısı ile hayatımıa giren Azeri kızı Günel'i hatırladınız mı? Onun son halini görenler tanımakta zorlanıyor!
Daha önce estetik yaptıran Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.
Şimdi 20'li yaşlarının başında bir genç kız olan Birsu Demir, fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Demir, fotoğrafın altına "Make up artist kankanız varsa, şanslısınızdır" notunu düştü.
BERKAY ATEŞ
Fotoğraftaki kişi Berkay Ateş... Ünlü oyuncu bu fotoğrafı "18 yaşındaydım. Kaleciydim. Gianluigi Buffon hayranıydım.Hala hayranıyım." notu ile paylaştı.
OKAN BAYÜLGEN
Fotoğrafın sahibi Türkiye'nin en ünlü komedyenlerinden Okan Bayülgen... Bayülgen, çocukluk fotoğrafını "Bir tek köpeğini seviyor ve de kızgın herkese!" notu ile paylaştı.
SEVİNÇ ERBULAK
Yıllar önce çekilen fotoğrafın sahibi 'Süper Baba' dizisiyle hafızamızda unutulmaz bir yer edinen oyuncu Sevinç Erbulak...
Erbulak fotoğrafın altına "Meyve tabağındaki yeşil üzümlerin bir topluluk, kalabalık bir aile olduğunu düşünenler ve onları çiğnemeden yutmaya çalışanlar burada mı ? Bir kişi bile olsa yeterŞu an hatırladığım bu his beni turuncu oda takımımın yepyeni olduğu yıllara kadar götürdü.Herhalde 3-4 yaşlarında olmalıyım en fazla.Evin tamamı siyah kahverengi kırçıllı halı kaplı, kedim Prenses’in tüyleri halıda gözükmüyor, annem bana uyanır uyanmaz meyve tabağı getiriyor; pötibör bisküviye de aşığım yılları yani..." notunu düştü.
Sevinç Erbulak bu fotoğrafı da "Bu kerpiç duvarlı evde Hatice’ler oturuyor. Sene 79 olmalı. Mecidiyeköy’deki evimizin yan sokağındaki eğri büğrü merdivenlerden inerek avlusuna varıyoruz.Hatice muhtemelen uyuyor çünkü o varken avluya girmeye korkuyoruz. Mahallede herkes ona “deli Hatçe” diyor ama benim Hatice’ye öyle seslenmem yasak.Annem bana onun bizden farklı olduğunu anlatmış.Bu, benim için anlatılması çok güç olan gecede, senden bütün mahalleli adına özür dilerim Hatice.O özel kalbini kırdığımız her an için bizi affet.Her nereden bakıyorsan şu an hepimize.Kedileri bu kadar çok sevmemin en önemli sebebi sensin" notu ile paylaştı.
Fotoğraftaki kişi Beren Saat ve Engin Akyürek'in başrolü üstlendiği 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisinde canlandırdığı Mukaddes Yenge karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Esra Dermancıoğlu...
Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, sosyal medya takipçilerine kitabı “Fadik ve Kırmızı Bavul”u her gece canlı yayında okumaya başladı. Oyuncu, en büyük hayalinin karantinanın sona erdiğinde kitabının son bölümlerini açık havada okumak olduğunu söyledi...
“1940 yılında Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’nde memur olan anneannem, mahallesindeki kadınları toplar geceleri evlerinin damında, gaz lambası ışığında kitap okurmuş. Hikâye merhemdir, şifadır ve her şeyden öte bizi birleştirir. Uykusuzluk çekenleri, panik, korku yaşayanları ya da ‘Bir hikâye başında toplananlar arasında ben de varım’ demek isteyenleri geceleri tıpkı anneannem gibi ama online versiyonu olarak evimde konuk ediyorum. Dinleyenlere canlı olarak kitabımı okuyorum.”
O KIZ SILA'YMIŞ...
Fotoğraftaki minik kız şarkıları ile müzik dünyasında fırtınalar estiren Sıla Gençoğlu'nun ta kendisi!
Elinde plaket, yüzünde yarışı kazanmanın haklı gururu... Fotoğraftaki genç adamı tanıyabildiniz mi?
Mahsun Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.
Mahsun Kırmızıgül, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Mersin’de belediyenin düzenlediği ses yarışmasında 1. olmuştum. Hiç unutmam oradan aldığım 50 lira ile anneme ilk hediye ayakkabısını almıştım. O ses yarışmasından aldığım güçle müzik yolunda ilerleyeceğime karar vermiştim. Teşekkürler Mersin.
YAŞ 21
18 yıl önce çekilen fotoğrafın sahibi 'Kanıt' dizisi ile tanınan çıkan Sera Tokdemir...
Tokdemir, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:
Tokdemir, gençlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp altına bu notu düştü:
ŞIMARIKLIK DA VARDI...
"Yaş 21..Mersin’in en güzel kızı derlerdi bana... Neydi sahi en güzel olmak? Kaşı gözü en güzel olmak mı? Aklı mı? Fikri mi? Eğitimi mi? Ailesi mi? Hepsi mi? Bi fikrim yoktu... Hoşuma giderdi... Bu cümlenin bana verdiği özgüvene dayanarak canımın istediği gibi davranırdım...Şımarıklık da vardı tabi...Zaman geçtikçe anladım ki, iyi insan olmak en güzel olmak...Vicdanlı olmak en güzel olmak... Yalansız, dürüst olmak en güzel olmak... Samimi olmak en güzel olmak... Mutlu olmak en güzel olmak... Alçak gönüllü olmak en güzel olmak...Nazik olmak en güzel olmak...Sevgi dolu, saygılı olmak en güzel olmak...Yıllarca varlıklı bir ailenin prensesiyken, sıfırdan kendi emeğinle kendi alın terini damlatarak sahip olduklarınmış en güzel olmak... Kendin olmakmış en güzel olmak... Kendin olmak kolaymış gibi dursa da, kendin olabilmek zormuş... Senin doğrun herkese yanlış da olsa, kendi doğrunun arkasında durabilmekmiş kendin olabilmek...Ve en büyük şatafat sıradanlıkmış...Sıradan olmak da zaten en sıradışı meziyetmiş...Yaş 39...Şimdi yine canımın istediği gibi davranıyorum... Bu defa kendim olabilmenin bana verdiği öz güvene dayanarak..." notu ile Instagram'da paylaştı.
Üstünde süveteri, beyaz gömleği, boynunda kravatı ile objektife poz veren bu genci tanıdınız mı?
Fotoğraftaki kişi 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı.
Fotoğraftaki kişi 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk' ve 'Şevkat Yerimdar' dizisinde canlandırdığı karakterlerle geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu Barış Murat Yağcı.
Sertab Erener'den geldi. Erener, henüz küçük bir çocukken ağabeyi Serdar Erener ile çekilen pozlarını paylaştı.
HEP DANS EDERDİK
Ünlü şarkıcı mesajını şöyle sürdürdü: "Sonra, biz büyürken hep Amerikan arabalarımız oldu, rahmetli babam çok severdi çünkü. Ben miniciktim , arabalar da bir o kadar büyüktü. Ve bu sayede arabaların arka penceresinin boşluğunda uyuyacak şahane bir yatak çıkardı bana, hep orada uyurdum seyahat ederken . Bir de hep dans ederdik biz, dans etmeyi severdik , müzik dolu bir ailede büyüdük ikimiz."
Arzum Onan, babasının ölüm yıl dönümünde paylaştığı bu fotoğrafın altına "26 yıldır sensiz..." notunu düştü.
Burçin Orhon, 43 yıl önceye ait bu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı...
"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."
"Sanırım 78 filan. Feneryolu Spot fotoğrafçılık vardı. Beni açık renk gözlü yapıvermişti. O zamanın teknolojisi... Nasıl mutlu olmuştum. Tüm ailesi mavi gözlü olup, kahverengi gözlere sahip olmak pek sıkıcıydı bana göre. Hala da severim açık renk göz. Günaydın mavi gözlü Burçin'den..."
Omuzlarına dökülen jöleli saçları, mini eteği, kırmızı ceketi ile gülümseyerek objektife poz veren bu genç kızı tanıyabildiniz mi?
Fotoğraftaki kişi türkücü Zara'nın ta kendisi... Zara, yıllar önce çekilen fotoğrafı "Burada yaşım 15 idi.. Muhtemelen bu resim ilk Türkiye 1.si olduğum zamandı. (Kıyafetten hatırlıyorum) Mini eteklerin tozunu attırırdım. Pek havalıydım, dünya etrafımda dönüyordu... Yaz, kış donsam da yansam da ne giymek istiyorsam onu giyerdim. Saçlarımda 1 kilo jöle vardı. Üzerine de saç spreyi, hem bozulmasın hem de parlak dursun diye... Unutmuyorum, gece yatarken bile saçlarıma sürdüğüm parfümüm vardı. Kafaya bak... Gençlik işte..." notuyla paylaştı...
Beste Kökdemir çocukluk fotoğraflarını "Hayatımın özeti : 'Beste uslu dur', 'Beste yaramazlık yapma', 'Beste yerlerde sürünmeyi bırak', 'Beste insanların yemeğini yeme', 'Beste düzgün poz ver', 'Beste o kelimeyi kullanma' , 'Beste orası tehlikeli','Beste çatıya çıkma', 'Beste hayır', 'Beste bekle'... bazı şeyler doğuştan olduğu için sorumluluk almıyorum...." notuyla paylaştı...
Fotoğraftaki kişi oyuncu Berna Laçin! Berna Laçin fotoğrafını "Biraz nostaljiye ne dersiniz?Yaş 22 ... Photoshop henüz icat edilmemiş,mertlik bozulmamış...Buyrun efendim henüz kaşlarını bile aldırmamış Berna" notuyla paylaştı.
İclal Aydın, bu "19 yaşım.. Birkaç yıl önce paylaşmıştım... O günden bu yana neler neler oldu... Hayatımda izi, etkisi, tanıklığı olup da zerafetini, inceliğini, değerini eksiltmeden kalabilen herkese teşekkür ederim..." notuyla paylaştı.
Deniz Pulaş, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."
"Bir yerden hatırlıyorum bu kızı. İyi insan oldu. Küçüklerini korudu, büyüklere saygıda kusur etmedi. Güzel bir işi oldu.onlarca can arkadaş edindi. Çok sevdi, sevildi. Ummadığı kişilerden kazık da yedi. Direndi. Güzel müzikler dinledi, çok alkışladı. Alkışlandı. Dünyanın en güzel sesiydi, yağmur gibi Eşsiz bir kızı oldu. Hayvanları sevdi, ağaca sarıldı. Şuursuz iyimser dediler, bayıldı bu lakaba. Fasülye sırığı, cooliç dediler, çok güldü. Küçük kız, bundan sonrası daha zor olabilir ama unutma... Her şey çok güzel olacak..."
Arolat, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...
Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"
"Rahmetli abim, ben ve ablam . Sünnet olmadan az önce, dalga geçerek bana moral vermeye çalışırlarken...
Hani herkes arkadaş,
Hani oyunlar sürerken.
Kimse bize ihanet etmemiş,
Biz kimseyi aldatmamışken...
Hani biz kimseye küsmemiş
Hani hiç kimse ölmemişken.
Eskidendi,
Eskidendi,
Çok eskiden...
"
Doğa Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"
"Fotoğrafa baktığımız yerden; sol başta beyaz gömlekli yakışıklı dedem Turhan ve hemen yanında yengemin annesi Muhterem Hanım.
En arka 3’lü babam,yengem Figen amcam Ural Rutkay.
Sağ başta meleğim ananeannem Zehra’m,kucak açan babaannem Saime Rutkay ve suratsız bebe bendeniz
En alttaysa anacığım ve amca oğlum biriciğim Tuğhan
Ve fonda evimizin sobası ve bebek Doğa’nın bebek arabası
Tam bir TBT.
"
Demet Evgar, çocukluk fotoğrafının altına "Sahne tozuyla, tahta tozunun karıştığı yıllardı. Yazıp, yönetip, oynadığım yıllar. Tiyatronun kalbimden çarptığı yıllar. Hatırlatıcımı, sevdamı,yolumu bulduğum yıllar. Sahne üstünde, sahne arkasında, seyirci koltuklarında olan tüm yol arkadaşlarıma 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..." notunu düştü.
Anjelik Akbar bu fotoğrafı "4 yaşında iken yuvada bir kutlamada şiir okurken :) Arkadakiler de sınıf arkadaşlarım :) Boş olan sandalye benimki, yanımda oturan çocuk ise Dima (Dmitri), çok yakışıklı idi..." notuyla paylaştı.
Fotoğraftaki kişi Fırat Tanış... Ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu notu düştü:
1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)
1992 / Mayıs lise tiyatrosu ve güzel dostlarla Atatürk Fen Lisesi bahçesinde...”yaz kokusu” duyduğumuz yıllar. (sol alttaki gözlüklü...)
Berdan Mardini, 25 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı…
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.
Mardini, fotoğrafın altına “Yıl 1996 Isparta’dan İstanbul’a geldim ve babam emekli olmuştu ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)” notunu düştü.
Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeyi başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı.
GÜLŞAH SOYDAN - HÜLYA KOÇYİĞİT
1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...
1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan...
KENAN - YURDAER DOĞULU
Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.
Yurdaer Doğulu'nun Serpil Doğulu ile olan evliliğinden olan Kenan Doğulu, 1974 yılında doğdu.