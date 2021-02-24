25 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101'e bu hafta gelen ürünler
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta da birçok fırsat ürünü perşembe günü raflara eklenecek. 25 Şubat A101 aktüel kataloğu içerisinde televizyondan fırına, el mikserinden ütüye, ayakkabılıktan un eleğine kadar çok çeşitli ürünler yer alıyor. Haftanın fırsat ürünleri sınırlı sayıda satışa sunulacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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A101 25 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde çok çeşitli ürünler yer alıyor. Markete gelecek olan ürünleri almak isteyenler her hafta erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 25 Şubat’ta A101’de ayakkabılık 34,95 TL, katlanabilir yaylı yatak 249 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 229 TL, buzdolabı 1.799 TL, turbo fırın 1.299 TL, mekanik silindirik termosifon 749 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.