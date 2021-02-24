25 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101'e bu hafta gelen ürünler

A101 25 Şubat aktüel ürünler kataloğu içerisinde çok çeşitli ürünler yer alıyor. Markete gelecek olan ürünleri almak isteyenler her hafta erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 25 Şubat’ta A101’de ayakkabılık 34,95 TL, katlanabilir yaylı yatak 249 TL, 8 raflı çok amaçlı dolap 229 TL, buzdolabı 1.799 TL, turbo fırın 1.299 TL, mekanik silindirik termosifon 749 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.