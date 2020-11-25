25 Kasım Koronavirüs (corona virüs) vaka sayısı Türkiye tablosunda son dakika açıklaması: Bugün 28 bin 351 koronavirüs vakası tespit edildi
Son dakika haber... Coronavirüs vaka sayısı son dakika bilgiler ile Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarıyla belli oldu. Koronavirüs salgınında vaka sayısı dünyada ve ülkemizde artarak de artarak devam ederken, uzmanlar uyarıları yineliyor. Türkiye'de ise İstanbul'da yükselen hasta sayısının ardından kentte yaşayan vatandaşlar bölgelerindeki son durumu koronavirüs risk haritasından takip ediyorlar. Sağlık Bakanlığı yayınladığı son 24 saat verilerde corona virüs vaka sayısı tablosunda günlük hasta sayısını bölgelere göre açıkladı. Tabloya göre bugünkü hasta sayısı 6 bin 814 oldu. Bugün vaka sayısı da 28 bin 351 olarak belirtildi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca illere göre koronavirüs haritasını açıkladı. Koca, İstanbul'un 3. zirveyi yaşadığını belirterek, "15 ilde bir haftada vakalar yüzde 50 arttı" dedi. Peki, 25 Kasım koronavirüs günlük tablosunda ölüm ve vaka sayısı ne kadar? İşte, koronavirüs Türkiye risk haritasındaki son durum ve il il Covid 19 verileri..
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Koronavirüs salgını devam ederken, günlük vaka sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 641 oldu, son 24 saatte 3 bin 911 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 385 bin 480'e yükseldi. Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351 olarak açıklandı. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası illere göre vaka sayılarını açıkladı. Koca İstanbul'da yüzde 70'lerde vaka sayısı olduğunu belirtti. Koca, "İzmir yoğun bakım 76.6'ya kadar çıktı. İzmir deprem sonrası dönemde de giderek 2 hafta sonrası artışın belirginleşti. Şu an İzmir'de ciddi anlamda vakanın arttığını ve bazı hastanelerde sorun yaşıyoruz." dedi. İşte, illere göre koronavirüs vaka sayısı tablosu...
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25 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 25 Kasım günlük koronavirüs vaka sayısını duyurdu. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısını da duyuran Koca yaptığı açıklamada şunları belirtti;
Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla 28 bin 351.Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından itibaren görmüş olacağız. Hastalar dışında, yani 6 bin 814 dışında, 21 bini geçen vakamızın hepsi de sistemimizde kayıtlı. Bu kayıtlı kişilerin hepsi izole ediliyor, filyasyonu yapılark takip ediliyor. Her gün aranarak semptomu olduğunda semptomlu hasta sayısına ilave edilerek. Geçmişe dönük rakamları da önümüzdeki günler tabloda göstermiş olacağız.
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İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI AÇIKLANDI
Halihazırda 100 bini aşkın pozitif vaka yaşam mücadelesi veriyor. Dünyada ilk zirvenin yaşandığı nisan ayında günlük yeni vaka 80 bin civarında iken kasım ayında 660 bini aştı. İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerimizde başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumda. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı azaltabilmek için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. Geçen hafta bir dizi kısıtlayıcı kararlar yürürlüğe kondu.
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Geçen hafta bir dizi kısıtlayıcı kararlar yürürlüğe kondu. Önce Anadolu illerimizde, ardından ağırlıklı olarak ülkemizin Batı yakasında artışlar oldu. İstanbul, Bursa, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyorlar. Geçen hafta sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan tedbirlerin etkisin yakından takip ediyoruz. İstanbul dahil bazı illerimizde kısmi bir düşüş başladıysa da henüz kesin bir yargıya varmak zor.
Toplumda güven sarsıcı polemiklerle harcayacak vaktimiz olmadığını düşünüyorum. Bu kadar ciddi bir durum varken mazeret üretmeksizin tedbirleri almak zamanıdır. Gece gündüz bütün gücümüzle uğraş verdiğimiz test laboratuvarlarımızın, seferber olduğumuz bir dönemdeyiz.
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Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Zonguldak, Ordu... Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarını tedavimi nasıl olsa yapar' kolaycılığına düşmesin.
Sağlık personelimizin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakti kalmadığını unutmayalım. Sağlık ordumuz yıllık izinlerini bile kullanamamaktadır. Onlara destek verelim, kalabalıklardan uzaklaşalım, eş-dost-akraba ziyaretlerini erteleyelim. Yasakları beklemeden hayatımızı tanzim edelim.
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Yani özellikle Türkiye'de vakaların bütün illerde neredeyse arttığını, ortalamanın üzerinde ciddi bir artış olduğunu, Mersin, Edirne, Kocaeli, Bursa, Kırşehir, Hatay, Osmaniye, Adana'nın yüksekliğini gösteren, pnömani oranının düştüğünü hepsinde gördüğümüz, tedaviyle her geçen zatürre oranını düştüğünü görüyoruz. Ama vaka oranının bütün illerde artışta olduğunu söyleyebilirim.
İlaçların kullanımıyla birlikte zatürre oranlarımızın ne kadar düştüğünü görmüş oluyoruz. Doluluk oranlarına baktığımızda, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70'lere dayanmış durumda. Bu oranın oldukça yükseldiğini, yer yer bazı hastanelerimizde yoğun bakım sorunu yaşandığını görüyoruz.
Ankara'da ise servis doluluk oranı 62.3, yoğun bakım doluluk oranı 75.4. Ankara'da da yoğun bakım doluluk oranının arttığını görmüş oluyoruz. Yüzde 25 yatağın boş olduğu anlamına geliyor ama bu boşluğun sadece Covid hastaları için kullanılmayacağını bilelim. Çünkü bazı diğer hastalıkların da tedavisini yapıyoruz. Bursa benzer bir ilimiz. Yüzde 75.8 doluluk oranı, servis doluluk oranı 64.2. Bursa'da şehir hastanesinin varlığı var olan hastayı tedavi etmede büyük kolaylık sağlamakta. Bursa'da özellikle son üç günden bu yana azalış dönemine girdiğini söyleyebilirim.
29 Temmuz'dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Son 3.5 aydan bu yana ağır hasta sayımızda artış 8 kata yakın oldu. Hatta 9 kat... Vefat sayımız 168 bugün, en yüksek vefat sayımız.
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24 KASIM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
24 Kasım koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 4 bin 543 oldu, son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543’e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.
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23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Kasım koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 161 bin 125 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 713 kişiye hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı ise 4 bin 409 oldu. İyileşen hasta sayısı da 377 bin 891 olarak kaydedildi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 155 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 139 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 374 bin 637'ye yükseldi.
Toplam test sayısı 17 milyon 245 bin 617'ye ulaştı. Hasta sayısı 446 bin 822, vefat sayısı 12 bin 358, ağır hasta sayısı 4 bin 217, aktif hasta sayısı ise 59 bin 827 oldu.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir. En fazla artış ise Doğu Karadeniz Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark 23 hastadır.
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25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 54,3, erkeklerde ise 55,8’dir.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalışKuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir. Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ortadoğu Anadolu Bölgesindedir.
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Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yer alan tabloya göre, hastalığın Türkiye'de tespit edildiği tarihten sonra ilk kez 14 Nisan'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı onlu rakamları aşarak 107'ye ulaştı ve 19 Nisan, vakaların tüm dünyada artış gösterdiği dönemde, 127 ile en fazla ölümün yaşandığı tarih olarak kayıtlara geçti.
Kısıtlama ve tedbir kararlarının hayata geçirilmesiyle birlikte dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vaka, hasta ve vefat sayılarında yatay bir seyrin ardından ciddi oranda düşüş sağlandı. Türkiye'de 13 Haziran'da Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e kadar geriledi.
Mayıs sonu haziran başında günlük 10-30 arasında değişen vefat sayıları, eylülden itibaren yükselişe geçerek tekrar 40-100'lü rakamlara çıktı. 14 Nisan'da 107 olan Kovid-19'a bağlı hayatını kaybeden kişi sayısı 7 ay sonra 17 Kasım'da 103 oldu. Yeni tip koronavirüse yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısı 20 Kasım'da 141'e çıkarak zirve yaptı.
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"Avrupa'da virüsten her 17 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor"
Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı dünya genelinde 59 milyona yaklaştı.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 386 bin 570 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı 58 milyon 494 bin 801'e çıkarken, virüs saptanan 40 milyon 467 bin 954 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 16 milyon 640 bin 277 hasta bulunuyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa ve ABD'nin Kovid-19 salgınının merkez üssü olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, Avrupa kıtasında virüsten her 17 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Yeni kısıtlamalar ve tedbir kararları uygulamaya girdi
Bilim insanlarının, "kış mevsimine girilmesiyle birlikte kapalı mekanlarda yaza oranla daha fazla vakit geçirilmesinin, virüsün yayılım yükünü artıracağı" öngörüsü, tüm ülkelerde vaka artışlarında kendini gösterdi.
Birçok ülkede günlük hasta sayısı ve Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı en yüksek rakamlara ulaştı.
Gelişmeler üzerine Türkiye de dahil birçok ülkede, virüs yayılımını önlemek için tekrar hastalığın ilk zirve yaptığı aylarda olduğu gibi çeşitli tedbirler ve kısıtlamalar hayata geçirildi.
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Türkiye'de en son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı yeni tedbir kararları ve kısıtlamalar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu.
Genelge ile alışveriş merkezleri, marketler, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00-20.00 arasında hizmet vermeye başladı.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, saat 10.00-20.00 arasında sadece "gel-al" ya da paket servis olarak çalışmaya başladı.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş alan firmalar, saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alarak hizmet vermeye başladı.
Sinema salonları 31 Aralık 2020'ye kadar kapatıldı.
Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet/kafe, elektronik oyun, bilardo salonları, lokaller, çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.
65 yaş ve üzerindeki kişilerin gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altındaki kişilerin ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.
Hafta sonları saat 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılması hayata geçirildi.
Nikah törenleri ve merasimleri, her nikah töreni arasına en az 20 dakika süre konulması şartıyla gerçekleştirilmeye başlandı.
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Düğünlerin oturma düzeni, maske-mesafe-temizlik kuralı ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içinde olacak şekilde uygulamaya girdi.
"Kalabalıktan kaçınma, maske-mesafe-hijyen kurallarına uyulması önemli"Bilim insanlarınca, aşı çalışmalarında olumlu gelişmeler olmasına karşın hala virüsten korunmada en etkili yolun kalabalıktan uzak kalınması, ev gezmelerinin yapılmaması, mümkün olduğunca çekirdek aile olarak vakit geçirilmesi, dışarı ile temastan olabildiğince kaçınılması, dışarı çıkıldığında ihtiyaçların karşılandıktan sonra en kısa sürede eve dönülmesi, dışarıda mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması, eve geldikten sonra el hijyeninin sağlanması gerektiğinin altını çizildi.
Halsizlik, ateş başta olmak üzere Kovid-19 belirtileri halinde vakit kaybetmeden sağlık otoritelerinin bilgilendirilerek filyasyon ekipleri ile temas kurulması, pozitif ya da temaslı öyküsünün tespit edilmesi halinde ise karantina ve izolasyon kurallarına harfiyen uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.