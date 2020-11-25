25 Kasım son dakika altın fiyatları anlık canlı ekran: Ons altın ve gram altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

Mali teşvik paketinin de ötelenmesi veya boyutunun daha küçük olabilecek olması gibi etmenler çerçevesinde hem aşı gelişmeleri hem de dün gelen veriler itibariyle ekonomik aktivite anlamında ABD’nin iyi bir yerde görünmesi pakete karşı argümanları kuvvetlendirebilir, Fed de tüm bu gelişmeler ışığında aralık toplantısında daha aktif olabilir. Sonuçta ekonomik ve parasal teşviklerin zararından çok yararının olacağının düşünüldüğü bir dönemdeyiz, parasal teşviklerin ise etkisi daha çok ekonomi tarafında değil spekülasyon tarafında doğal olarak da finansal piyasalar ve varlık fiyatları tarafında oluyor. Mali ya da parasal genişleme altın pozitif olarak okunur.