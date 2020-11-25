25 Kasım son dakika altın fiyatları anlık canlı ekran: Ons altın ve gram altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları
Altın fiyatlarıgram altın/çeyrek altın alacak olan yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Yeni günün ilk saatleri itibariyle altın fiyatlarının güncel durumu, çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatları bazında dikkatle sorgulanıyor. Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1811 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir” dedi. İşte, 26 Kasım altın fiyatları ve piyasalarda son durum...
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Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe karşı ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 461 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.65 lira seviyesini, en yüksek ise 466.08 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.15 itibarıyla yüzde 0.27 oranında düşüşle 463.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 125 liradan satılıyor.
25 Kasım Çarşamba günü altın fiyatları hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Altın fiyatlarındaki son durum piyasayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi sorusu ise en çok cevabı aranan konular arasında yer alıyor. ONS Altın fiyatlarındaki son değerlerde gene takip edilen konular arasında. İşte 25 Kasım altın fiyatlarında son durum ve canlı altın fiyatları takip ekranı
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25 KASIM ALTIN FİYATLARI
Gram altının fiyatı 463,26 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Yatırımcıların gözdesi çeyrek altın da 772,50 liradan satılırken, 753 lira alış fiyatı bulunuyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da 3.080,70 lira olarak güne başladı.
Yarım altın ise 1.559,00 satış fiyatı ile dikkatle takip ediliyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 462,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,40 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 489 liradan alınan Yarım Ziynet bin 499 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.
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ALTIN FİYATLARINDA AŞAĞI HAREKET BELİRGİNLEŞTİ
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti
Piyasalar, aşı haberlerinden gelen iyimserliği ve ABD’de Joe Biden yönetimine yumuşak bir geçiş aşamasını değerlendiriyor. Bu kapsamda altın fiyatlarında aşağı hareket belirginlik kazandı ve 4 ayın en düşük seviyelerine doğru gerileme gözlemledik. Aşı gelişmeleri elbette yaşanan ekonomik resesyon etkisini azaltacak güçte bir hikaye olmasından dolayı ekonomik görünüm açısından daha fazla iyimserlik aşılıyor ve bu yüzden altın negatif.
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Trump yönetimi, resmi kurumları Biden yönetimi ile işbirliğine çağırdığına göre de, bir nevi Trump yenilgiyi kabul etti sayılır ve resmi prosedür işliyor. Öte yandan, Biden’ın Hazine Bakanlığına eski Fed Başkanı Janet Yellen’i getirecek olması da, krizden çıkış tecrübesi olan kredibilitesi yüksek bir isim olmasından dolayı iyi yansıma buluyor.
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Altın fiyatındaki gerilemeyi, saydığımız iyimserlik faktörleri açıklamakla beraber söz konusu iyimserlik faktörlerinin aynı zamanda dolar açısından da negatif olduğunu hatırda tutmak gerekir.
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Mali teşvik paketinin de ötelenmesi veya boyutunun daha küçük olabilecek olması gibi etmenler çerçevesinde hem aşı gelişmeleri hem de dün gelen veriler itibariyle ekonomik aktivite anlamında ABD’nin iyi bir yerde görünmesi pakete karşı argümanları kuvvetlendirebilir, Fed de tüm bu gelişmeler ışığında aralık toplantısında daha aktif olabilir. Sonuçta ekonomik ve parasal teşviklerin zararından çok yararının olacağının düşünüldüğü bir dönemdeyiz, parasal teşviklerin ise etkisi daha çok ekonomi tarafında değil spekülasyon tarafında doğal olarak da finansal piyasalar ve varlık fiyatları tarafında oluyor. Mali ya da parasal genişleme altın pozitif olarak okunur.
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ONS ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM GİDEREK ZAYIFLIYOR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.
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Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.
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Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir.
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Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.