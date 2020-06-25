25 Haziran corona virüsü(korona virüsü) günlük tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 haritası
24 Haziran corona virüsü son durum tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda yer alan son verilere göre, vefat sayısı 24 olurken, iyileşen vaka sayısı 1386 olarak kayıtlara geçti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Türkiye koronavirüs tablosunu açıklayan Bakan Koca, ölüm sayısında yaş ortalamasının 74'e çıktığını ifade etti. Türkiye illere göre koronavirüs haritası değişirken, dünyada da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son dakika bilgilere göre, İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaştı. İşte, 25 Haziran Türkiye ve dünyada koronavirüs son durum bilgileri ve corona virüs risk ve yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Koca, 24 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 53 bin 486 olurken, bin 492 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 25’e yükseldi. Son 24 saatte bin 386 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 404 bine, can kaybı 123 bin 126'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.
Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaşırken, can kaybı 51 bin 502'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 594 bin 104 olarak açıklandı.
Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, can kaybı 8 bin 359'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 356 bin 429 oldu.
Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 380 artarak 455 bin 830'a ulaşırken, 14 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 258 bin 523 kişinin iyileştiği bildirildi.
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TÜRKİYE'DE SON DURUM TABLOSU
Koronavirüs vaka sayılarını açıklayan Bakan Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam vaka sayısının 191 bin 657, can kaybının ise 5 bin 25 olduğunu açıkladı.
Koca, Türkiye'de son 24 saatte 1386 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının da 164 bin 234 olduğunu söyledi.
Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, ölüm oranında yaş oranınına da dikkat çekti. Bakan Koca şunları ifade etti;
Pandemi boyunca toplumsal srumluluğun gereklerini yerine getirmekle kalmadınız, örnek oldunuz. Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Bilim Kurulumuz, sınav tedbir rehberimi hazırladı. Bugün itibariyle bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var. Örneğin okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Yığılmanın daha az olacağını umuyoruz. Yine de gençlere iştirak edecek aileler olursa, gruplar oluşturmamalarını rica ediyoruz. Sınav tarihi üzerinde yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.
Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.
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VAKA ARTIŞI OLAN İLLER DEĞERLENDİRİLDİ
Bakan Koca, 81 ilin il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürleriyle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Koca paylaşımında, "81 ilimizin il sağlık müdürleriyle yaptığımız toplantıda vaka durumlarını, vaka artışlarının olduğu yerlerde artış sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. Koronavirüse karşı yapılması gereken yeni çalışmalar için değerlendirmelerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.
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İSPANYA'DA BİR HAFTADA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.
Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.
Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.
Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.
Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1549'a çıktığını açıkladı.
Son 24 saatte 240'ı Lizbon'da olmak üzere 311 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 415 olduğu bildirildi.
Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 382 olarak verildi.
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İNGİLTERE'DE ÖLENLERİN SAYISI 43 BİN 81'İ GEÇTİ
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 81'e yükseldi.
İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 81'e çıktı.
Vaka sayısı ise 653 artarak, 306 bin 862'ye ulaştı.
Son 24 saatte 232 bin 86 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 542 bin 186 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da birinci sırada dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
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ABD'DE CAN KAYBI YÜKSELDİ
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e yükseldi.
ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 608 artarak 2 milyon 425 bin 424'e ulaştı.Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 841 artarak 123 bin 500'e çıktı.ABD'yi 1 milyon 152 bin 66 vakayla Brezilya, 606 bin 881 vakayla Rusya ve 461 bin 828 vakayla Hindistan izliyor.
Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.
New York'ta şu ana kadar 412 bin 636 kişiye virüs bulaştı, 31 bin 314 kişi hayatını kaybetti.
New York'u 191 bine yakın vakayla California ve 173 bine yaklaşan vakayla New Jersey takip ediyor.
ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 29 milyon 571 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 20 bini geçti.
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ALMANYA'DA İKİNCİ DALGA ENDİŞESİ
Almanya’da başta et fabrikalarında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları salgında ikinci dalga korkusuna yol açtı.
Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh kentindeki Tönnies et fabrikasından sonra Aşağı Saksonya eyaletinin Wildhausen kentinde tavuk eti üreten Wiesenhof fabrikasında da 50 çalışandan 23’ünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Bunun üzerine fabrikada çalışan 1100’den fazla kişiye Kovid-19 testi yapılacağı duyuruldu.
Almanya’nın başkenti Berlin’in Friedrichshain-Kreuzberg ilçesinde de 44 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından 200 kişi karantinaya alındı.
Daha önce Neukölln ilçesinde 98 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine yaklaşık 370 hane karantinaya alınmıştı.
Magdeburg kentinin iki ilçesinde Kovid-19 vakaları çıkması üzerine yaklaşık 800 kişi karantinaya alındı.
Güterloh ve Warendorf şehirlerinde, Tönnies et fabrikasında çalışanlarda Kovid-19 vakalarının artması sebebiyle dünden itibaren büyük ölçüde mart ayında alınan tedbirlere dönülmüştü.
İki bölgede de yaşamın birçok alanında 30 Haziran’a kadar kısıtlamalar getirildi.
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Kovid-19 vakalarının artmasından ve salgında ikinci dalganın gelmesinden korkan 3 eyalet ise Gütersloh bölgesinden gelecek turistleri kabul etmeyecek.
Bavyera, Mecklenburg-Vorpommern ve Aşağı Saksonya eyaletleri Gütersloh’dan gelen turistlere otellerde konaklama yasağı getirdi.
Aşağı Saksonya eyaleti ayrıca, Gütersloh’da yaşayan ancak Aşağı Saksonya'daki okullarda görev yapan öğretmenlerden evlerinde kalmalarını istedi.
Mecklenburg-Vorpommern eyaleti yönetimi, Usedom adasına Gütersloh bölgesinden giden turistlerden eyaletten ayrılmalarını talep etti.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Gütersloh ve Warendorf kentleri için aldığı tedbirlere uyulmasını istedi. Spahn, aksi halde virüsün hızlı şekilde yayılabileceği uyarısında bulundu.
Gütersloh ve Warendorf'daki halka, gerekli olmayan seyahatlerden vazgeçilmesi yönündeki çağrının doğru olduğunu ifade eden Spahn, "Bölgedeki halk 1-2 hafta zorluk çekecek ancak şimdi kararlı şekilde virüsün yayılmasını önlemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.
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BELÇİKA NORMALLEŞMENİN DÖRDÜNCÜ AŞAMASINDA
Belçika, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemindeki normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçildiğini, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli yeni kararlar alındığını duyurdu.
Sabah saatlerinde bir araya gelen Belçika Ulusal Güvenlik Konseyinin ardından Başbakan Sophie Wilmes, yeni normalleşme adımlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Wilmes, 1 Temmuz'dan itibaren sosyalleşme gruplarının 10'dan 15 kişiye çıkarılabileceğini söyledi.
Kültürel faaliyetlerinin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verileceğini aktaran Wilmes, bunun "özel partiler" için geçerli olmadığını, ağustos ayında seyirci sayısının artabileceğini ifade etti.
Wilmes, gösterilerin tek bir yerde gerçekleşmesi kaydıyla en fazla 400 katılımcıyla düzenlenebileceğini duyurdu.
Sinema, tiyatro, havuz, kumarhane, eğlence parkları ve bakım merkezlerinin de 1 Temmuz'da açılacağını bildiren Wilmes, konferans salonları ve parti mekanlarının da en fazla 50 kişiyle faaliyetlerine başlayabileceğini kaydetti.
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Wilmes, sosyal grupta bulunan kişilerle toplu halde alışverişin de mümkün olacağını belirterek, mağazalarda 30 dakikalık süre kısıtlamasının da kaldırıldığını açıkladı.
Gece kulüplerinin kapalı kalmaya devam edeceğini söyleyen Başbakan Wilmes, restoran ve barların kapanma saatinin değişmediğini ifade etti.
Wilmes, "Bu yaz biraz farklı olacak. Sayılarda iyileşme ve genel durumda normalleşme olsa da virüs hala bizimle. Lütfen dikkatli olmaya devam edelim." diyerek, hafta sonunda ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen partilerin herkesin sağlığını tehlikeye attığının altını çizdi.
Bölge eğitim bakanlarının eylülde okulların açılmasına ilişkin bir plan üzerinde çalıştığını kaydeden Wilmes, konuya ilişkin detayların yakın zamanda açıklanacağını sözlerine ekledi.
Diğer taraftan, Belçika'da son 24 saatte 88 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam rakam 60 bin 898'e ulaştı.
Ülke genelinde 9 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 722'ye yükseldi.