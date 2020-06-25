25 Haziran corona virüsü(korona virüsü) günlük tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka, iyileşen, ölüm sayısı Covid 19 haritası

Sağlık Bakanı Koca, 24 Haziran 2020 tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 53 bin 486 olurken, bin 492 yeni tanı konuldu. Bugün 24 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 25’e yükseldi. Son 24 saatte bin 386 kişi iyileşti.



"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 404 bine, can kaybı 123 bin 126'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.



Salgından en fazla etkilenen 2'nci ülke Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 117 bine ulaşırken, can kaybı 51 bin 502'ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 594 bin 104 olarak açıklandı.



Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 599 bin 705'e, can kaybı 8 bin 359'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 356 bin 429 oldu.



Başkent Moskova’da tedbirlerin gevşetilmesi kararları dahilinde daha önce sadece teras ve verandalarda hizmete başlayan restoran ve kafeler bugünden itibaren tamamen açıldı.Son günlerde vaka ve ölüm sayılarının hızla yükseldiği Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 15 bin 380 artarak 455 bin 830'a ulaşırken, 14 bin 483 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 258 bin 523 kişinin iyileştiği bildirildi.