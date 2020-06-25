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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 25 Haziran 2020 - 16:34,

Altın fiyatları şuan ne kadar? Canlı ve anlık altın fiyatları sayfası: Çeyrek altın, gram altın değeri.. Altın yorumları ve analizler

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe doğru ilgi görmeye devam ediyor. Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği gram ve çeyrek altın fiyatları canlı altın fiyatları ekranı üzerinden takip ediliyor. Altının gram satış fiyatı bugün 388 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı ise 638 lira civarında.. Pazartesi gününden bu yana döviz kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer, gram altın değer kazanmaya devam ediyor. Peki gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu? İşte, 25 Haziran tarihli altın fiyatları ve analistlerin altın piyasasına yönelik açıklamaları...

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Altın piyasasındaki son durum günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı bugün 388 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatı bir birim değişti. İşte canlı ve anlık altın fiyatları sayfası, uzmanların 2020 altın yorumları

Altının gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 390 lira ile güne başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti..

Çeyrek altın satış fiyatı: 636 lira

Çeyrek altın alış fiyatı: 627 lira

Yarım altın satış fiyatı: 1.271 lira

Yarım altın alış fiyatı: 1.255 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 2.532 lira

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 2.510 lira

22 ayar bilezik gram satış fiyatı: 364 lira

22 ayar bilezik gram alış fiyatı: 350 lira

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altının ons fiyatı 1.780 dolarla yaklaşık 8 yılın zirvesini gördü. Böylece altın 2020 yılında dolar bazında yatırımcısına şu ana kadar yüzde 16 kazandırmış oldu.

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Geçen haftayı yüzde 0,69 seviyesinde tamamlayan ABD 10Y faizde % 0,55-0,60 bandına kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri de yatay seyrin negatif ara akımının bir yansıması ve borsa endekslerinde alış fırsatı olarak okuyacağım.

Buradan altın cephesi ile ilgilenenler için de önemli bir mesaj var. ABD faizi ile altın arasındaki ilişkiyi 26 Mayıs tarihli Pusula’da aktarmıştım.

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FED 2023 yılına kadar faizi sıfıra yakın tutacak demek ki altının önü açık görüşü yanıltıcı.

Altın FED faizi ile değil ağırlıkla ABD tahvil faizi ile ters yönde hareket eder.

Önümüzdeki üç ay içinde ABD tahvil faizi yüzde 0,60’a doğru geri çekilirse altın yeniden atak yaşayıp 1835 $ civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 $ 2022 içinde ise 1350 $ ‘a kadar gerileyebileceğini düşünüyorum.

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Bu cümle altını kısa vadede 1835 $ beklediğimi düşündürmesin. Gerçekleşmesini satış için cazip bir fırsat olarak görürüm. Ancak 1750 $ üzerine yerleşemezse buna şaşırmam.

Temmuz ayında küresel piyasaları domine edecek cephe muhtemelen Avrupa olacak.

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Cuma günü AB’li liderlerin gerçekleştirdiği telekonferansta bir anlaşma olmadı. Her üye fikrini ve dayanaklarını ortaya koydu.

Temmuz ortası veya sonuna doğru AB kurtarma fonunun ne kadarı hibe ne kadarı borç karara bağlamak üzere AB’li liderler yeniden bir araya gelece

72020 ALTIN YORUMLARI - ALTIN FİYATLARI
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2020 ALTIN YORUMLARI - ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı 7.5 yılın zirvesini görürken, şu dakikalarda zirveye yakın seyrini sürdürüyor. Gram altın fiyatları ise aynı dakikalarda 391 lira seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, "İster kısa vade ister orta ve uzun vadeden bakarsanız bakın ons altında mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor" şeklinde değerlendirdi.

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Altının ons fiyatına paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 388 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 389 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 388.96 lira seviyesini, en yüksek ise 391.91 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 12.15 itibarıyla yüzde 0.60 oranında yükselişle 391.50 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 640 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise 1776 dolara kadar yükselerek 9 Ekim 2012 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 0.45 oranında yükselişle 1775 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Bugün yurt dışında Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

11PİYASA DİNAMİKLERİ ONS ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
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PİYASA DİNAMİKLERİ ONS ALTINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Seda Yalçınkaya Özer

Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

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Ons altın 18 Mayıs’ta gördüğü 1764 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Şu an piyasa dinamikleri ons altını desteklemeye devam ediyor. Salgında ikinci dalganın gelip gelmeyeceğine yönelik riskler ve belirsizler halen daha var. Buna karşın piyasada risk iştahında gözlenen toparlanma dolar üzerinde baskı oluşturuyor. Bu ons altını destekleyen bir etken olurken, ABD-Çin arasındaki haber akışı ikili arasındaki endişeleri artırdı ve ons altında son haftaların yeni yüksekleri test edildi.

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Nereden bakarsanız bakın, ister kısa vade ister orta ve uzun vadeden bakarsanız bakın ons altında mevcut konu başlıkları sürdüğü sürece her geri çekilme bir alım fırsatı vermeye devam ediyor. Dolayısıyla kısa vadede 1764 dolar seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da yeni uzun pozisyonlar denenebilir. 1747 dolar seviyesi ise ikinci önemli destek konumunda. Bu noktada kısa vade için 1772 dolar ve 1780 dolar direnç seviyelerini izlemeyi sürdürüyoruz.

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Orta ve uzun vadede düşük faiz ortamı ve belirsizlikler sürdüğü sürece yönün yukarı yönde devam etmesini beklemekteyiz. Ons altın cephesinde en önemli değişken, salgına yönelik aşının bulunması ve bunun uygulanmaya başlaması olacaktır.

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Gram altın ise 390 TL seviyesindeyiz. Ons altında oluşan yükseliş hareketi altını yukarı ittiriyor. Dolar/TL’de ise yatay seyirler var. Dolayısıyla ons altında bahsettiğimiz destek seviyelerine doğru oluşabilecek aşağı yönlü düzeltmelerde gram altında alım fırsatı verebilir. Gram altın için 381 ve 377 seviyeleri alım için ideal yerler olarak görülmekte.

16ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,26 artışla 390,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 633,00 lira, Cumhuriyet altını 2.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 yükselişle 390,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 389,00 389,20 390,00 390,20

Cumhuriyet Ata Lira 2.564,00 2.585,00 2.570,00 2.591,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 355,00 359,00 356,00 360,00

Lira(Tam) Ziynet 2.505,00 2.525,00 2.512,00 2.532,00

Yarım Ziynet 1.253,00 1.263,00 1.256,00 1.266,00

Çeyrek Ziynet 627,00 632,00 628,00 633,00

17Altın bol likidite, düşük faiz ve salgın ortamında yükselişini sürdürüyor Kovid-19 salgınıyla beraber belirsizliklerin ve risklerin arttığı küresel konjonktürde, merkez bankalarının bol likidite sağlaması ve düşük faizler, altının onsunda ve bu paralelde gram altında yükselişi beraberinde getirdi.
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Altın 'bol likidite, düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor Kovid-19 salgınıyla beraber belirsizliklerin ve risklerin arttığı küresel konjonktürde, merkez bankalarının bol likidite sağlaması ve düşük faizler, altının onsunda ve bu paralelde gram altında yükselişi beraberinde getirdi.

Kovid-19 salgınıyla beraber belirsizliklerin ve risklerin arttığı küresel konjonktürde, merkez bankalarının bol likidite sağlaması ve düşük faizler, altının onsunda ve bu paralelde gram altında yükselişi beraberinde getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında merkez bankalarının para musluklarını açması ve salgında ikinci dalga endişeleri ile altının onsu yükselişine devam ederek 1.780 doları test ederken, yurt içinde gram altının fiyatı 400 lirayı hedefe koydu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerini gidermek için devreye giren merkez bankalarının genişlemeci para politikaları ve geçen haftadan itibaren yüksek sesle tartışılan salgında ikinci dalga endişeleri, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara ilgisinin diri kalmasını sağladı.

Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik toparlanmanın zamanlaması ve gücüne ilişkin ciddi belirsizliklerin devam ettiğini, Fed'in bu zorlu zamanda ekonomiyi desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurguladı.

İngiltere Merkez Bankası da varlık alım hedefini 745 milyar sterline yükseltirken, bugün de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanaklarında yeni aksiyonların alınabileceğinin sinyali verildi.

Tüm bunlar uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında yükselişi beraberinde getirirken, yurt içinde de altının gram fiyatını yukarı yönlü destekledi.

Altının ons fiyatı arka arkaya yükselişini 3'üncü haftaya taşıdı. Bugün de Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviye olan 1.780 dolar seviyelerini test eden altının onsu, bu yıl yatırımcısına toplamda ise yüzde 17'nin üzerinde kar ettirmiş oldu.

Altının onsundaki yükselişten destek bulan gram altın ise geçen yılın kasım ayından bu yana görülen yukarı yönlü trendine devam etti. Bu yıl rekorunu 396,5 liraya taşıyan altının gram fiyatı, bugün 392 lira seviyesinde işlem gördü. Böylece gram altında teknik açıdan 400 lira direnç seviyesi gündeme geldi.

"Ons altındaki yükselişte en önemli unsur güvenli liman talebinin çalışması oldu"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Integral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, ons altındaki yükselişin aslında geçen yıl başladığını, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından itibaren yukarı yönlü hareketin çok daha güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Küresel ekonominin salgından dolayı oldukça kırılgan olduğuna işaret eden Özer, en ufak bir haber akışının bile ons altında yükselişe yol açtığını kaydetti.

Özer, ons altındaki yükselişte en önemli unsurun güvenli liman talebi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

''Salgında ikinci dalga olasılığı da konuşuluyor ama şu anda ekonomi kilitlerinin açılmasıyla bu endişeler biraz daha geri planda kalmış durumda. Buna karşın ons altındaki yükseliş sürüyor. Burada birçok etken var. ABD için ticaret görüşmelerinin tekrar daha kötüye gideceğine yönelik endişeler mevcut. Öte yandan Fed politikaları, doları zayıflatan bir hareket alanı içerisinde. Geçtiğimiz toplantıda Fed getiri eğrisi kontrolünden bahsetmişti. Bu bir sonraki toplantıda yapılırsa, önümüzdeki dönemde dolara ilişkin getirinin daha kısıtlanacağı bir ortam olabilir. Bu ons altının daha da yükselmesini sağlar. Kısacası bol likidite ve düşük faiz ortamının yanı sıra, ABD 10 yıllık tahvil faizinin şu anda bulunduğu düşük seviyeler nedeniyle küresel ölçekte altın fiyatlarının destekleneceği ortamın devam etmesini bekliyoruz. Bunu baltalayabilecek en önemli gelişme Kovid-19 aşısının bulunması ve artık uygulanması olacak. Bu durum ons altında düşüşlerin çok daha hızlı olmasını beraberinde getirecektir.''

Ons altında 1.765 ve sonrasında 1.720 dolar seviyelerine kısa vadeli geri çekilmelerin yatırımcılar için alım fırsatı doğurabileceğinden bahseden Özer, ''Orta ve uzun vadede ise 1.650-1.750 dolar bandını takip ediyoruz. Bu teknik aralığın üst bandını yukarı doğru kırdık. Alt banda doğru bir geri çekilme olsa dahi, bu seviyenin altında kalıcı olunmadığı sürece alım fırsatı doğabilir.'' diye konuştu.

Özer, ons altındaki her ciddi yükselişin, gram altının gerileme potansiyelini azalttığına dikkati çekerek, ''Teknik olarak 377-385 lira bandı gram altın için kısa vadede iyi bir alım fırsatı verecektir. 400 lira seviyesi ise kısa vadede direnç olarak takip edilecektir.'' dedi.

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