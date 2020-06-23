25 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 A101 kataloğu
A101 25 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101’de bu hafta neler geliyor? Markete bu hafta ayaklı vantilatör 149 TL, seramik tabanlı ütü 179 TL, Türk kahve makinesi 219 TL, döküm tencere 179,95 TL, granit tava 35 TL, granit karnıyarık tenceresi 65 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta raflara birçok yapı malzemesi de ekleniyor. Broşürde silikonlu plastik duvar boyası, şarjlı vidalama, boya tabancası da bulunuyor.
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A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. 25 Haziran A101 kataloğunda çamaşır makinesi 999 TL, buzdolabı 1.349 TL, bulaşık makinesi 1.399 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta raflara birçok yapı malzemesi de ekleniyor. 10 kg. silikonlu plastik duvar boyası 49,95 TL, 10 kg. tavan boyası 47,95 TL, sprey boya 12,50 TL, takım çantası 24,95 TL, basınçlı yıkama makinesi 429,95 TL, sıcak hava tabancası 79,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı….