25 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunda son dakika gelişmeler: Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı.. İl il günlük vaka sayıları
Türkiye 25 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika bilgiler ile takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Bugünkü tabloya göre, son 24 saatte vefat sayısı 24 iyileşen hasta sayısı ise 887 oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 875 bin 939'a, can kaybı 180 bin 618'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 167 binden fazla kişi iyileşti. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Kovid-19'a karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı. Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 744’e, vaka sayısı 3 milyon 605 bin 783’e ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 739 bin 35 olarak kayda geçti. Hindistan'daki vaka sayısı 3 milyon 106 bin 348’e yükselirken, can kaybı 57 bin 542'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 338 bin 35'e çıktı. İşte, dünya geneli 25 Ağustos koronavirüs tablosu ve Türkiye'de son gelişmeler.
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Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken, can kaybı 179 bin 248'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 127 binden fazla kişi iyileşti.
Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 532 bin 330’a, can kaybı 113 bin 358’e ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 670 bin 755 olarak kayda geçti.
Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 975 bini geçerken, can kaybı 55 bin 794'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 222 bin 577'ye ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
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24 AĞUSTOS GÜNCEL VERİLER
Bakan Koca, 24 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1443 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu.
TEST SAYISI 95 BİNİ GEÇTİ
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1.443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında. Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek olan tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak" dedi.
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FAHRETTİN KOCA BU NOT İLE SON DURUMU PAYLAŞTI:
Bugün 80.000’den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam http://ediyor.Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak. http://covid19.saglik.gov.tr
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış görülmüştür (%5,1).Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%28,6).
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En fazla artış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark 28 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 22,4, erkeklerde ise 24,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%37,5). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Akdeniz Bölgesindedir (%20,0).
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İtalya’da son 24 saatte 1071 yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük vaka sayısı, 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 258 bin 136'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı da 205 bin 203'e yükseldi.
Almanya’da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 34 artarak 232 bin 82 oldu. Bugünkü günlük vaka, 25 Nisan’da kayda geçen 2 bin 55 vakadan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. Ülkede can kaybı 9 bin 276'ya, iyileşen sayısı 206 bin 600'e çıktı.
Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesini güncelleyerek Belçika’nın Brüksel kentini listeye dahil etti, Bulgaristan’ın Varna kenti ve Avustralya’nın Viktoria eyaletini listeden çıkardı.
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in salgınla mücadelesine destek için 80 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Belçika'da geçen ay başında artmaya başlayan vaka sayılarında, alınan önlemlerin ardından bir önceki haftaya göre vakalarda yüzde 17 azalmanın kaydedildiği açıklandı.
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ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturması halinde Kovid-19'la mücadele çerçevesinde gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan salgın şartlarını, 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.
Öte yandan, İran'da ilk vakanın tespit edildiği şubat ayından bu yana 164 sağlık çalışanının salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Kırgızistan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Almazbek Baatırbekov, Din İşleri Başkanlığına camilerin ibadete açılması için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.
Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 172 bin 802'ye, ölenlerin sayısı ise 27 bin 374'e ulaştı. Kıtada, virüse yakalanan 892 bin 304 kişi iyileşti.
Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşının farelerde enfeksiyonu önlediği bildirildi. Ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlanan aşı çalışmasının, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.
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Çin’de böcek hücrelerinden geliştirilen bir Kovid-19 aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.
Tunus'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkenin güneyindeki El-Hamme ve Gabes kentlerinde akşam ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.
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Hırvatistan'daki vaka sayılarında kaydedilen artış nedeniyle ülkenin bazı kantonlarında yeni önlemler getirildi.
14 gün sürecek önlemler kapsamında düğün ve cenazelerin en fazla 50 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verilirken, diğer etkinliklerin en fazla 20 kişiyle yapılmasına müsaade edileceği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında kafe ve restoranların yalnızca açık alanda hizmet vermelerine karar verildi.
Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’de, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı kısıtlamalar geri geldi. Bu kapsamda, evlere kabul edilecek ziyaretçi sayısı 10 kişiyle sınırlandırılırken, açık hava toplantılarının da en fazla 10 kişiyle yapılmasına izin verildi.
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ABD istihbaratının, Kovid-19'un ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı iddia edildi.
Özbekistan'ın Buhara Valisi Karim Kamalov'un, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
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Öte yandan, Özbekistan’ın salgınla mücadelesine katkıda bulunmak için 10 Alman doktor Taşkent’e gelerek çalışmalara başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi.