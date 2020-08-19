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Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 11:21,

24 yaşında dolar milyoneri: Gelir kaynağı sosyal medya

Sosyal medya sayesinde genç yaşında şöhret ve servet kazanan 24 yaşındaki Slovak asıllı David Dobrik, Hollywood ünlüleri gibi yaşıyor.

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1HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ GİBİ
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HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ GİBİ

Genç sosyal medya fenomeni, geçen yıldan bu yana aradığı gibi bir malikaneyi sonunda buldu ve 9.5 milyon dolara satın aldı.

Backgrid UK

2SOSYAL MEDYADA ÜN KAZANDI
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SOSYAL MEDYADA ÜN KAZANDI

2013 yılında ilk Vine videosunu paylaşan Dobrik, orada kısa sürede ün kazandı. Ardından kendi Youtube kanalını kurdu ve şu anda 18.1 milyon abonesi var.

3BİR KANALDA 20 MİLYON TAKİPÇİ
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BİR KANALDA 20 MİLYON TAKİPÇİ

David Dobrik'in kanalı, geçen yıl en çok izlenen beşinci Youtube kanalı seçilmişti. Dobrik'in TikTok kanalının takipçi sayısı ise 20 milyon. 

4SESLENDİRME DENEYİMİ
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SESLENDİRME DENEYİMİ

Dobrik, sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra The Angry Birds Movie 2 (Kızgın Kuşlar 2) sinema filmine de sesiyle katkıda bulundu. Ayrıca Nickelodeon TV'de yayınlanan America's Most Musical Family adlı yarışmara da jüri üyesi olarak yer aldı. 

5AİLESİ ABDYE GÖÇ ETTİ
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AİLESİ ABD'YE GÖÇ ETTİ

1996'da Slokvakya'nın Kosice kentinde dünyaya gelen David Dobrik, altı yaşındayken ailesi ABD'ye göç etti.

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Vernon Hills Illinois'te büyüyen Dobrik, liseyi bitirdikten sonra Los Angeles'a taşındı. Ondan sonra da Vine kariyerine başladı.

7KISA SÜREDE FENOMEN OLDU
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KISA SÜREDE FENOMEN OLDU

Dobrik, orada ün kazandıktan kısa süre sonra Youtube kanalını kurdu ve bir anda sosyal medya fenomenine dönüştü.

8GEÇEN YILDAN BERİ ARAYIŞTAYDI
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GEÇEN YILDAN BERİ ARAYIŞTAYDI

David Dobrik, geçen yıldan bu yana lüks bir malikane arayışındaydı. Hatta video kanalından gezip gördüğü evlerle ilgili paylaşımlar da yapıyordu. 

9SONUNDA ARADIĞI MALİKANEYİ BULDU
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SONUNDA ARADIĞI MALİKANEYİ BULDU

Koronavirüs karantinasının yoğun olduğu dönemde malikane arayışlarını durduran Dobrik, sonunda aradığı gibi bir malikane buldu.

109.5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
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9.5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Sosyal medya fenomeninin satın aldığı malikane, Los Angeles'ta Sherman Oaks'ta bulunuyor.

1112 MİLYON DOLARDAN İNDİRİM YAPILDI
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12 MİLYON DOLARDAN İNDİRİM YAPILDI

Genç fenomen, sahibinin 12 milyon dolar istediği malikaneye yaptığı pazarlık sonucu 9,5 milyon dolar ödeyerek sahip oldu.

12ESKİ MALİKANESİ 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ
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ESKİ MALİKANESİ 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ

Dobrik, video kanalında çalışan ekibiyle birlikte yine Los Angeles'da Studio City'de 2.5 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor ve çalışmalarını da oradan sürdürüyordu. 

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