24 yaşında dolar milyoneri: Gelir kaynağı sosyal medya
Sosyal medya sayesinde genç yaşında şöhret ve servet kazanan 24 yaşındaki Slovak asıllı David Dobrik, Hollywood ünlüleri gibi yaşıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
HOLLYWOOD ÜNLÜLERİ GİBİ
Genç sosyal medya fenomeni, geçen yıldan bu yana aradığı gibi bir malikaneyi sonunda buldu ve 9.5 milyon dolara satın aldı.
Backgrid UK
2
Abone Ol
SOSYAL MEDYADA ÜN KAZANDI
2013 yılında ilk Vine videosunu paylaşan Dobrik, orada kısa sürede ün kazandı. Ardından kendi Youtube kanalını kurdu ve şu anda 18.1 milyon abonesi var.
3
Abone Ol
BİR KANALDA 20 MİLYON TAKİPÇİ
David Dobrik'in kanalı, geçen yıl en çok izlenen beşinci Youtube kanalı seçilmişti. Dobrik'in TikTok kanalının takipçi sayısı ise 20 milyon.
4
Abone Ol
SESLENDİRME DENEYİMİ
Dobrik, sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra The Angry Birds Movie 2 (Kızgın Kuşlar 2) sinema filmine de sesiyle katkıda bulundu. Ayrıca Nickelodeon TV'de yayınlanan America's Most Musical Family adlı yarışmara da jüri üyesi olarak yer aldı.
5
Abone Ol
AİLESİ ABD'YE GÖÇ ETTİ
1996'da Slokvakya'nın Kosice kentinde dünyaya gelen David Dobrik, altı yaşındayken ailesi ABD'ye göç etti.
6
Abone Ol
Vernon Hills Illinois'te büyüyen Dobrik, liseyi bitirdikten sonra Los Angeles'a taşındı. Ondan sonra da Vine kariyerine başladı.
7
Abone Ol
KISA SÜREDE FENOMEN OLDU
Dobrik, orada ün kazandıktan kısa süre sonra Youtube kanalını kurdu ve bir anda sosyal medya fenomenine dönüştü.
8
Abone Ol
GEÇEN YILDAN BERİ ARAYIŞTAYDI
David Dobrik, geçen yıldan bu yana lüks bir malikane arayışındaydı. Hatta video kanalından gezip gördüğü evlerle ilgili paylaşımlar da yapıyordu.
9
Abone Ol
SONUNDA ARADIĞI MALİKANEYİ BULDU
Koronavirüs karantinasının yoğun olduğu dönemde malikane arayışlarını durduran Dobrik, sonunda aradığı gibi bir malikane buldu.
10
Abone Ol
9.5 MİLYON DOLAR ÖDEDİ
Sosyal medya fenomeninin satın aldığı malikane, Los Angeles'ta Sherman Oaks'ta bulunuyor.
11
Abone Ol
12 MİLYON DOLARDAN İNDİRİM YAPILDI
Genç fenomen, sahibinin 12 milyon dolar istediği malikaneye yaptığı pazarlık sonucu 9,5 milyon dolar ödeyerek sahip oldu.
12
Abone Ol
ESKİ MALİKANESİ 2.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ
Dobrik, video kanalında çalışan ekibiyle birlikte yine Los Angeles'da Studio City'de 2.5 milyon dolarlık bir malikanede yaşıyor ve çalışmalarını da oradan sürdürüyordu.