24 Temmuz Koronavirüs Türkiye vaka tablosunda son durum: Corona virüsü vaka ve ölüm sayıları - Covid 19 haritası dünya geneli veriler

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 234 bine ulaşırken, can kaybı 622 bin 566'ya, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 198 bine yükseldi.



Ülkede 100 binden fazla kişi, Kovid-19 aşışı denemeleri için gönüllü olurken, başkent Washington DC'de salgın nedeniyle evinin dışına çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi.



Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 178 bine, can kaybı 81 bin 828'e çıktı. Ülkede 1 milyon 465 bin 970 kişi de iyileşti.



Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 45 bin 411 artarak 1 milyon 239 bin 496'ya ulaştı, 29 bin 894 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 784 bin 255 kişinin iyileştiği bildirildi.



Rusya'da vaka sayısı 789 bin 190'a, can kaybı 12 bin 745'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 572 bin 53 oldu.



İspanya'da vaka sayısı 314 bin 631'e yükselirken, can kaybı 2 artarak 28 bin 426 olarak kaydedildi.



İngiltere'de ise vaka sayısı 296 bin 377'ye ulaştı, 45 bin 501 kişi öldü.



İran'da vaka sayısı 281 bin 413'e yükseldi, can kaybı 14 bin 853 oldu, 244 bin 840 kişi de sağlığına kavuştu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgının yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek, halktan alışkanlıklarını değiştirmesini istedi.