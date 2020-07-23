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GeriGündem 24 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati
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Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 23:23,

24 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Cuma namazı ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar, cuma namazı saatlerine Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden ulaşabilecekler. Seccadelerini alarak, camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymakla yükümlü olacak. 86 yıl sonra Ayasofya Camisi'nin yeniden açılmasıyla özellikle İstanbul cuma namazı saati sorgulamalarda yer aldı. İşte, Diyanet 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin cuma namazı saatleri.

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Cuma namazı saatleri, bu hafta da perşembe akşamı gündemdeki yerini aldı. Her hafta bir kaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatleri, Diyanet 24 Temmuz namaz saatleri ile açıklandı. Diyanet'in yayınladığı namaz saatlerine göre, İstanbul'da cuma namazı 13:16'da, Ankara'da 13:00'te, İzmir'de 13:23'te gerçekleşecek. İşte, tüm iller için cuma namazı saatleri bilgisi.

2CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 24 Temmuz Cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı;

İstanbul: 13:16
Ankara: 13:00
İzmir: 13:23
Bursa: 13:15
Adana: 12:50
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

3CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

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Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.

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