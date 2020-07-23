24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. Vatandaşlar bu aktüel ürünlere bakarak ihtiyacı olanları almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. 24 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğu içerisinde cam set üstü ocak 339 TL, Türk kahvesi makinesi 249 TL, elektrikli barbekü 99,90 TL, turbo fırın 249 TL, elektrikli tekli ocak 79,90 TL, 12 parça çay seti 49,90 TL, dertsiz masa örtüsü 12,90 TL, dikdörtgen toprak güveç 19,90 TL, aspiratör 129 TL fiyatı ile yer alıyor.
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24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’e bu hafta neler geliyor? Her hafta market raflarına cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. Bu hafta markete saç kurutma makinesi 85 TL, haşere öldürücü 59,90 TL, çok fonksiyonlu kampçı saati 39,90 TL, askılı karabina 5,90 TL, aspiratör 129 TL, alevli kancalı kamp lambası 39,90 TL, pelüş kapı önü ağırlığı 39,90 TL, kahvaltı seti 119 TL, 2’li bambu tabaklı fincan 23,90 TL, oto termos 179 TL, porselen kupa 13,90 TL fiyatı ile geliyor.