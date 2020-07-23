24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’e bu hafta neler geliyor? Her hafta market raflarına cuma günleri yeni ürünler ekleniyor. Bu hafta markete saç kurutma makinesi 85 TL, haşere öldürücü 59,90 TL, çok fonksiyonlu kampçı saati 39,90 TL, askılı karabina 5,90 TL, aspiratör 129 TL, alevli kancalı kamp lambası 39,90 TL, pelüş kapı önü ağırlığı 39,90 TL, kahvaltı seti 119 TL, 2’li bambu tabaklı fincan 23,90 TL, oto termos 179 TL, porselen kupa 13,90 TL fiyatı ile geliyor.