24 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncelleniyor. BİM’e bu hafta neler geliyor? Markete Cuma günü yine birçok farklı ürün geliyor. 24 Nisan BİM aktüel ürünler broşüründe taş saksıda skulent 9,95 TL, Afrika menekşesi 5,95 TL, mini canlı gül 9,95 TL, yeşil yapraklı çiçek çeşitleri 8,95 TL, Bodrum papatyası 7,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta uydu alıcılı televizyon 1.449 TL’den, modern tv sehpası 199 TL’den, ahşap yer sofrası 49,90 TL’den satışa çıkarılacak.