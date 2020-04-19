24 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte BİM aktüel ürünleri
24 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta markete yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta cuma günü markete gelen ürünler arasında uydu alıcılı televizyon 1.449 TL, modern tv sehpası 199 TL, ahşap yer sofrası 49,90 TL, modern puf 99,90 TL fiyatı ile yer alıyor. 24 Nisan’da birçok çiçek çeşidi de raflara ekleniyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncelleniyor. BİM’e bu hafta neler geliyor? Markete Cuma günü yine birçok farklı ürün geliyor. 24 Nisan BİM aktüel ürünler broşüründe taş saksıda skulent 9,95 TL, Afrika menekşesi 5,95 TL, mini canlı gül 9,95 TL, yeşil yapraklı çiçek çeşitleri 8,95 TL, Bodrum papatyası 7,95 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta uydu alıcılı televizyon 1.449 TL’den, modern tv sehpası 199 TL’den, ahşap yer sofrası 49,90 TL’den satışa çıkarılacak.