24 Mart Koronavirüs Türkiye tablosunda korkutan vaka artışı devam ediyor... Koronavirüs günlük vaka sayısı 26 binin üzerinde... İşte son açıklamalar
24 Mart Koronavirüs tablosunda son durum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile güncelleniyor. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken günlük vaka sayılarında da korkutan yükseliş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek dikkatli olunması uyarısı yaptı. İşte, 23 Mart 2021 Koronavirüs Türkiye tablosu ve corona virüs vaka sayısında son gelişmeler.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs)için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, vaka ve vefat sayılarından korkutan bir artış olduğu görülürken, ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.
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23 MART GÜNCEL TABLO
Sağlık Bakanlığı, 23 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.
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22 MART GÜNCEL TABLO
22 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 201 bin 215 test yapılırken 22 bin 216 vaka belirlendi. Hasta sayısı 981 oldu. Koronavirüsten maalesef 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan İyileşen sayısı 19 bin 494 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
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Yurt genelinde denetimler
İzmir'de dün ve önceki gün yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 1227 kişi ile 1703 işletmeye, toplam 1 milyon 531 bin 837 lira ceza uygulandı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlikteki çadırda Kovid-19 tedbirlerini de ihlal ederek kumar oynayan 6 kişiye 24 bin 822 lira ceza kesildi.
İstanbul Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 işletmedeki 60 kişiye 210 bin lira para cezası uygulandı.
Kocaeli'de, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlere uymayan 360 kişiye para cezası kesildi.
Samsun Valiliği, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı olup karantina kurallarını ihlal eden 9 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.
Malatya'da, Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarına uymayan 5 kişi yurda yerleştirildi.
Eskişehir'de, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 138 kişiye para cezası verildi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bir iş yerinde okey oynayarak salgın kurallarını ihlal eden 8 kişiye 3 bin 416 lira ceza kesildi.
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Sağlık Bakanlığı illerdeki 100 bin kişide haftalık vaka sayısı ortalamasını açıkladı. 39 il tamamen kırmızıya döndü. Bir hafta önce kırmızı il sayısı 25’ti. Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e yükseldi. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu. Tüm Türkiye’de tek mavi, yani 100 bin kişide vaka sayısı 10’un altında olan tek il, Şırnak olarak kaldı. 26 Şubat’ta ise 14 il maviydi.
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İSTANBUL’DA 38 BİN 811 VAKA
Haritanın ilk açıklandığı 8-14 Şubat’ta İstanbul’da 100 binde 60 yani 9 bin 250 vaka bulunuyordu ancak 6-12 Mart haftasında 178’e (27 bin 523 vakaya) ulaşmıştı. 13-19 Mart haftasında ise İstanbul 100 binde 251’e (38 bin 811 vaka) yükseldi. Ankara’da vaka sayısı 6 bin 116, İzmir’de 4 bin 878, Samsun’da vaka sayısı 6 bin 902 oldu.
BAZI İLLERDE GERİLEME
Tabloya göre bazı illerde olumlu gelişme görüldü. Önceki hafta Mersin 100 binde 96 vaka görülürken, bu hafta 81’e geriledi. Adana 63’ten yüz binde 61’e, Burdur 86’dan 72’ye geriledi.
UŞAK’TA DURUM DEĞİŞMEDİ
Bakanlığın 13-19 Mart tarihli haritasına göre sadece bir il mavi olarak kaldı. Bu il 100 bin kişide görülen 8.18 vaka ile Şırnak.
Uşak ise bir süre batıda mavi renkte olan tek şehirdi ancak geçen haftadan bu yana Uşak’ta da vaka sayıları yükselmeye başladı ve mavi özelliğini kaybetti. Bu hafta Uşak’ta 100 bin kişide 19.49 vaka görüldü. 6-12 Mart haftasında da, Uşak için bu rakam 19.22 idi. Böylece Uşak’ta vakalar çok sınırlı şekilde artmış oldu.
Yeni tabloya göre bir il mavi, 11 il sarı, 30 il turuncu, 39 il kırmızı renkte oldu. 6-12 Mart haftasında ise 25 il kırmızı, 41 il turuncu 12 il sarı, 3 il maviydi.