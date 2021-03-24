24 Mart altın fiyatları canlı: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte gram ve ons altında son durum
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasaları takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Altının gram satışı bugün 442 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da fiyatları değişti.. 24 Mart altın fiyatları canlı, anlık takip ekranı ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 392 lira seviyesinde geri alınırken, 399 lira seviyesinde satılıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 732 liradan işlem görürken, 714 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.463 liradan işlem görürken, 1.426 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet Altının satış fiyatı 2.918 liradan işlem görürken, 2.836 liradan geri alınıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.
4
Dün ons fiyatındaki düşüşe karşın, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 444,3 lirayı gören gram altın, günü de önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 442,1 liradan tamamladı.
5
Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 445 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 725 lira, Cumhuriyet altını da 2.940 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 0,7'lik azalışla 1.727 dolardan tamamlamasının ardından bugün yatay bir seyirle 1.727,6 dolardan alıcı buluyor.
6
Analistler, yurt içinde altının gram fiyatının, dolar kurundaki dengelenme neticesinde daha dar bir bantta hareket edebileceğini, ons altının seyrinin ise 1.720-1.750 bandının kırılma yönüne göre şekillenebileceğini söyledi.
Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri tarafında ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin izleneceğini kaydetti.