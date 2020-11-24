24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları resimli seçenekler: Duygu dolu, kısa-uzun, en güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü mesajları ve kutlama sözleri

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI “Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"



“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”



“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”



“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”. –



“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”



“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”



“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”