24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2021 - Anlamlı, kısa-uzun ve resimli Öğretmenler Günü sözlerini tercih edin!
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2021 en güzel sözleri ile bu yıl da paylaşımları taçlandıracak. Her sene 24 Kasım'da günün anlam ve önemine özel gönderilerde yer alan 24 Kasım mesajları bu yıl da ilgi görmeye başladı. Kendilerini yetiştiren öğretmenlerine sevgi ve minnet duygularını atacakları SMS ya da Whatsapp mesajı ile göstermek isteyenler anlamlı ve resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama mesajlarını tercih edecekler. Sizler de bir hediyeden daha çok değer taşıyan duygulu Öğretmenler Günü mesajları ile öğretmenlerinize 'Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun' dileği göndermek istiyorsanız kısa ve uzun mesajları seçebilirsiniz. İşte, 2021 Öğretmenler Günü mesajlarından yeni alternatifler...
Resimli Öğretmenler Günü mesajları yine gönderileri süslemeye başladı. Bu sene çarşamba günü kutlanacak olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birbirinden farklı ve anlamlı mesajlar Facebook, Twitter, Whatsapp mesajlarında günün anlamını vurgulayacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981'den beri kutlanıyor. Sizler de en güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ile öğretmenlerinize sevginizi göstermek istiyorsanız anlamlı mesaj ve sözlere haberimizden ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
Öğretmenlik bir sanat işidir. Sanatçı geçim sıkıntısı çekerse, ondan yaratıcılık beklenemez. (İ.N.Özgür)
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
“Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"
“Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”.
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
“Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır”.
“İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir”
“Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir.”“Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız.”
Bize büyük hayaller kurmak için tüm nedenleri ve bunu başarmak için tüm kaynakları verdiniz. Sen hayatımızda bir nimettin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!
Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Sevgili öğretmenim, çok iyi bir danışman ve rehber oldunuz ve kariyerimi iyi şekillendirdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim ve umarım diğerleri için de mükemmel bir danışman olursunuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.
Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...
Türkiye’nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!
Türkiye’nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.
Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!
“En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler.”
“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin
“Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!”
Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin
ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
İşte, Atatürk'ün Öğretmenler Günü hakkında söylediği sözler;
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun
Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun
Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler Gününüz kutlu olsun