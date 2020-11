24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları 2020: En güzel duygu dolu, anlamlı ve resimli Öğretmenler Günü mesajları! (Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun)

Ülkemizi taşıyacak çocuklarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her köşesinde insan yetiştirmeyi amaç edinen, hiçbir zorluktan kaçınmayan Öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.



Büyük ve lider Türkiye’nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, eğitim neferlerimize selam ve sevgilerimi sunuyorum..



Cehaletin düşmanı ve toplum değişiminin motor gücü kabul edilen, dünyanın her yerinde topluma ışık tutan en büyük güç öğretmenlerdir. Bu bilinçle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, geleceğe ışık tutan 1 milyon öğretmenimizle tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü'nü kutluyorum..