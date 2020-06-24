24 Haziran canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın satış fiyatı nedir? 2020 altın yorumları
Altın piyasasındaki son durum günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı bugün 390 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının fiyatı bir birim değişti. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve anlık altın fiyatları sayfası, uzmanların 2020 altın yorumları
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Altının gram satış fiyatı bugün sabah saatlerinde 390 lira ile güne başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti..
Geçen haftayı yüzde 0,69 seviyesinde tamamlayan ABD 10Y faizde % 0,55-0,60 bandına kadar yaşanabilecek geri çekilmeleri de yatay seyrin negatif ara akımının bir yansıması ve borsa endekslerinde alış fırsatı olarak okuyacağım.
Buradan altın cephesi ile ilgilenenler için de önemli bir mesaj var. ABD faizi ile altın arasındaki ilişkiyi 26 Mayıs tarihli Pusula’da aktarmıştım.
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FED 2023 yılına kadar faizi sıfıra yakın tutacak demek ki altının önü açık görüşü yanıltıcı.
Altın FED faizi ile değil ağırlıkla ABD tahvil faizi ile ters yönde hareket eder.
Önümüzdeki üç ay içinde ABD tahvil faizi yüzde 0,60’a doğru geri çekilirse altın yeniden atak yaşayıp 1835 $ civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 $ 2022 içinde ise 1350 $ ‘a kadar gerileyebileceğini düşünüyorum.
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Bu cümle altını kısa vadede 1835 $ beklediğimi düşündürmesin. Gerçekleşmesini satış için cazip bir fırsat olarak görürüm. Ancak 1750 $ üzerine yerleşemezse buna şaşırmam.
Temmuz ayında küresel piyasaları domine edecek cephe muhtemelen Avrupa olacak.
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Cuma günü AB’li liderlerin gerçekleştirdiği telekonferansta bir anlaşma olmadı. Her üye fikrini ve dayanaklarını ortaya koydu.
Temmuz ortası veya sonuna doğru AB kurtarma fonunun ne kadarı hibe ne kadarı borç karara bağlamak üzere AB’li liderler yeniden bir araya gelece