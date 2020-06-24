24 Haziran canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın satış fiyatı nedir? 2020 altın yorumları

FED 2023 yılına kadar faizi sıfıra yakın tutacak demek ki altının önü açık görüşü yanıltıcı.



Altın FED faizi ile değil ağırlıkla ABD tahvil faizi ile ters yönde hareket eder.



Önümüzdeki üç ay içinde ABD tahvil faizi yüzde 0,60’a doğru geri çekilirse altın yeniden atak yaşayıp 1835 $ civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 $ 2022 içinde ise 1350 $ ‘a kadar gerileyebileceğini düşünüyorum.