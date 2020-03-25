Merve Hasman, İtalya'yı anlattı: Durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor

İtalya her ülke gibi önlemlerini aldı. Bu bir süreç dünyanın hiç tanımadığı, doktorların hiç tanımadığı bir virüs ile karşı karşıyayız. Aslında ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama doktorlara ve sağlık çalışanlarına da bulaşması işi biraz daha stresli bir hale getirdi.