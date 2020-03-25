Merve Hasman, İtalya'yı anlattı: Durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor
Geçtiğimiz günlerde gözleri dolu dolu sosyal medyadan Türkiye'yi uyaran bir video paylaşarak "Lütfen evlerinizden çıkmayın" diyen sosyetenin ünlü ismi Merve Hasman, İtalya'da karantina altında geçirdiği 24 günü anlattı.
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Günaydın'dan Funda Karayel'e konuşan Merve Hasman karantina günlerini ve corona virüsü salgınının İtalya'daki son durumunu anlattı.
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Bu olay İtalya'da 21 Şubat'ta başladı. Bir ayda gelinen nokta gerçekten çok iç karartıcı. Empati yapmamız gereken bir dönem, ilk başlarda bu kadar ciddi olduğunu düşünmüyordum. Çok yakınıma gelmeye başlayınca, arkadaşlarım corona virüs olmaya başlayınca ister istemez etkilendin. Her zaman söylüyorum; panik olmanın bir anlamı yok fakat önlemini de almak gerekiyor.
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İtalya her ülke gibi önlemlerini aldı. Bu bir süreç dünyanın hiç tanımadığı, doktorların hiç tanımadığı bir virüs ile karşı karşıyayız. Aslında ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama doktorlara ve sağlık çalışanlarına da bulaşması işi biraz daha stresli bir hale getirdi.
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Bu herkesin kendine sahip çıkma süreci, herkes kendine sahip çıkmalı. Ülkeler, devletler ellerinden ne gelirse gelsin yapıyor ama siz kendinize sahip çıkmadığınız sürece bu hastalık maalesef er ya da geç o kişileri bulacak.
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Buna bizler de dahiliz. Ben 28 Şubat'ta evime girdim. Bir daha hiç çıkmadım dışarı.Bir arkadaşımın babası corona virüsü nedeniyle İngiltere'de vefat etti. Bir arkadaşımız ve aile hekimimiz de korona kaptı.
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YAŞLILAR HİÇ ÇIKMIYOR
Burada durum her geçen gün daha da ağırlaşıyor, yaşlılar asla evden çıkmıyor. Balkonlarda konserler devam ediyor. Her aileden sadece bir kişinin markete çıkma izni var. Benim de eşim Tomasso Salvatori gidiyor markete. Sadece banka, süpermarket ve eczaneler açık. Çalışmak zorunda olmayanların dışında sokakta insan da yok.
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"Bu zamanda insanın kendini tanıması ve kendiyle keyif alabilmesi çok önemli. Bu yolculuktan sağlam çıkanlar çok başka bir hayat yaşayacaklar." Evde kalmaya devam edelim lütfen.
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MERVE'NİN KARANTİNA ÖNERİLERİ
Kitap: "Son günlerde Raffaele Morelli'nin kitaplarını okuyorum.
"Dizi: "Friends', 'Jet Sosyete' gibi iç açıcı şeyler izlemeyi tercih ediyorum. Netflix'te inanılmaz biyografiler var. Nina Simone'unkini şiddetle tavsiye ediyorum. Hayatı anlamak adına çok güzel yapılmış."
Spor: "Evde ufak yürüyüşler yapıyorum. Bir taraftan ev işleri, diğer taraftan da online işlerle günümü dolduruyorum.
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Türkiye'yi de takip ediyorum buradan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çok iyi yönetiyor durumu. Merve Hasman karantina günlerinde çok fazla kitap okuduğunu da sözlerine ekledi.