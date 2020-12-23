24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?

24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta perşembe günü yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünler sınırlı sayıda oluyor. A101 aktüel kataloğu içerisinde erkek bakım seti 99,95 TL, saç kurutma makinesi 89,95 TL, yüz temizleme seti 34,95 TL fiyatı ile geliyor. Ayrıca raflara eklenecek yılbaşına özel olan ürünler arasında süsleme ışığı 12,50 TL, kapı süsü 16 TL, kar spreyi 6,50 TL, konfeti 6,50 TL, yılbaşı süsü kotyon seti 2,50 TL fiyatı ile bulunuyor.