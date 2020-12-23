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HaberlerEkonomi Haberleri24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?
GeriEkonomi 24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 13:47 | 

24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. 24 Aralık A101 market aktüel kataloğu içerisinde birçok farklı yeni fırsat bulunuyor. Market raflarına perşembe günü kablolu kulaklık 29,95 TL, kablosuz klavye 49,95 TL, kulak içi kulaklık 9,95 TL, kablosuz klavye mouse seti 99,95 TL, tost makinesi 199 TL, filtre kahve makinesi 99,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı

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24 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta perşembe günü yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünler sınırlı sayıda oluyor. A101 aktüel kataloğu içerisinde erkek bakım seti 99,95 TL, saç kurutma makinesi 89,95 TL, yüz temizleme seti 34,95 TL fiyatı ile geliyor. Ayrıca raflara eklenecek yılbaşına özel olan ürünler arasında süsleme ışığı 12,50 TL, kapı süsü 16 TL, kar spreyi 6,50 TL, konfeti 6,50 TL, yılbaşı süsü kotyon seti 2,50 TL fiyatı ile bulunuyor.

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