23 yıl önce Pala'ya satmıştı... 28 ayda hurda haldeki arabayı topladı

Albayrak, aracın kaportasının yanı sıra bazı bölümlerini de yaptırdığını belirterek, "Ayna, sinyal ve cam gibi kısımlarını ABD'den getirttim. Arabamın her şeyi orijinaldir, bu aracı satmam." dedi.Aracının görenlerin ilgisini çektiğini dile getiren Albayrak, "Aracı görenler fotoğraf çektirmek istiyor. Benim açımdan anıları bol bir arabadır. Bu model bir araba yok. 1982, 1983 ve 1987 modelleri var. 1-2 tane 1969 model olarak gördüm ama 1971 model olarak yok." ifadelerini kullandı.