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23 yaşındaki girişimci tasarladı! Muhteşem özellik sayesinde kimseye ihtiyaç duymayacaklar

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#Genç Girişimci#Akıllı Gözlük#Teknofest
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 11:56

Çukurova Kalkınma Ajansının (ÇKA) desteğiyle Mersin Teknopark'ta şirket kuran 23 yaşındaki girişimci Serkan Işıklı, geliştirdiği sesli bildirim özelliğine sahip akıllı gözlükle, görme engellilerin yaşamını kolaylaştırmayı amaçlıyor.