23 yaşındaki girişimci tasarladı! Muhteşem özellik sayesinde kimseye ihtiyaç duymayacaklar

Işıklı, akıllı gözlüğün bazı özelliklerinin internetsiz ortamda da kullanılabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce sisteme entegre edilen kişilerin yüzleri, tanıma özelliği sayesinde algılanıyor ve gözlük kullanıcısının kulağına örneğin 'Önünde Serkan var' şeklinde sesli bildirim yapılıyor. Görme engelli kişiler, kaldırımlardaki sarı şeritlerden geçerken park halindeki araç, tabela, sarkan ağaç dalları ve hatalı belediyecilik uygulamaları gibi birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyor. Geliştirdiğimiz üründeki yapay zeka destekli sistem, kullanıcının önündeki tabela gibi bilgileri görüp sesli olarak iletiyor."