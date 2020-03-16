23 yaşındaki genç yıldızın gizli cenneti

Zendaya'nın geçen yıl satın aldığı ve 4 milyon dolar ödediği malikanenin altı yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor. Zendaya'nın satın aldığı, geniş bir arazi üzerindeki bu yapının ana binasının yanı sıra bir de konuk evi olarak kullanılabilecek bir yan binası da bulunuyor.