23 yaşındaki genç yıldızın gizli cenneti

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir emlak portföyüne sahip olan Zendaya, Los Angeles'ta ünlülerin gözde yerleşim yerlerinden birinde milyon dolarlık yeni bir malikaneye sahip oldu.
BACKGRID UK
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Farklı yerlerde de milyon dolar değerinde emlak yatırımları bulunan Zendaya'nın sıkı bir yenilemeden geçen malikanesi San Fernando Vadisi'nde yer alıyor. Genç yıldızın komşuları arasında ise Wheel of Fortune (Çarkı Felek) sunucusu Pat Sajak, The Walking Dead'in yaratıcısı Robert Kirkman, Ice Cube ve milyarder Michael Milken de yer alıyor.
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Zendaya'nın geçen yıl satın aldığı ve 4 milyon dolar ödediği malikanenin altı yatak odası ve yedi banyosu bulunuyor. Zendaya'nın satın aldığı, geniş bir arazi üzerindeki bu yapının ana binasının yanı sıra bir de konuk evi olarak kullanılabilecek bir yan binası da bulunuyor.
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İlk olarak 1939 yılında inşa edilen yapı 5 bin metkerakeden fazla bir yaşam alanı içeriyor. İnşa edilişinden bu yana defalarca renovasyondan geçen yapıda parke zemin, granit tezgah ve paslanmaz aletler içeren bir mutfak bulunuyor.
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Birkaç odasında şömine, gömme kuvet, özel balkon içeren ana suit ise gösterişli malikanenin sahibine sunduğu diğer olanaklardan.
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Bu ana yapının yakınında yer alan konuk evinde de kendine özel banyo, mutfak, yatak odası gibi bölümler bulunuyor.
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Genç yıldız Zendaya'nın bu yeni malikanesine ne zaman taşınacağı ise henüz bilinmiyor.
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Gerçek adı Zendaya Maree Stoermer Coleman olan Zendaya, kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla, Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School'un for the Arts ve Call Shakes'in yaz konservatuvarı programı çalışmalarının bir parçası olarak başladı.
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Genç yaşlardayken Katy Perry'nin hit single'ı olan Hot n Cold klibinin Kidz Bop versiyonunda oynadı. Asıl büyük çıkışını ise Disney dizisi olan Haydi Çalkala ile yaptı.
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Zendaya, müzik dünyasındaki başarısının yanı sıra Örümcek Adam: Eve Dönüş, Muhteşem Showman, Örümcek-Adam: Evden Uzakta gibi yapımlarda da oynadı. Bu yıl ise önemli rollerinden birini üstlendiği Dune ile gündemde.